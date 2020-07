Javier Alarcón revienta al Pollo Ortiz por ser aficionado de América. Raoul Ortiz fue en su momento una de las voces descubiertas por Televisa para narrar partidos de la Liga Mx, sin embargo, su estilo y comentarios no fueron del agrado del público. Tras algunos años en esa empresa, el ‘Pollo’ fue despedido y encontró refugio en Fox Sports, en donde continúa como cronista.

Javier Alarcón, exjefe de Televisa Deportes y quien diera la oportunidad a Ortiz de comenzar su carrera en los medios, aseguró que el ‘Pollo’ no ha progresado como narrador, debido a que su afición por el club América interfiere con su imparcialidad al momento de relatar partidos.

Ni modo, Pollo, de los errores se aprende. 🤷‍♂️🎙️https://t.co/grdRIEdo6n — MedioTiempo (@mediotiempo) July 6, 2020

“Al Pollo (Raoul Ortiz) le ha costado más el camino, pero ya se da otro tema. A mí me parece que el chavo que tiene talento y ha tardado un poco por diferentes razones. Yo se lo he dicho, quizá es demasiado inconsciente de su americanismo, creo que sí se desborda el Pollo. Pero en fin es un gran chavo, que no se desespere”, declaró Alarcón en plática con Andrés Vaca, otrora compañero de transmisión de Ortiz.

Asimismo, Javier Alarcón criticó los comentarios y análisis que hace Raoul y afirmó que estaba muy “verde” para hacer algunos juicios durante los partidos, situación que no fue bien vista por sus colegas y espectadores.

Lanza fuerte crítica Javier Alarcón en contra del "Pollo" Ortiz https://t.co/lofDUKsgXs pic.twitter.com/3syFbqcWuY — Siete24.mx (@Siete24mx) July 6, 2020

“Cuando empiezas a opinar teniendo 19 o 20 años, la gente dice: ‘te tienes que ganar esa autoridad’, y en general cae muy mal que empieces a hacer juicios de valor tan contundentes siendo tan joven y tan nuevo. La audiencia espera que te ganes ese reconocimiento con el tiempo, yo creo que eso le pasó al Pollo que empezó a hacer juicios muy contundentes”, concluyó.

En abril de 2019, Televisa Deportes realizó un recorte de personal importante, en el cual fue despedido Raoul Ortiz. La salida del ‘Pollo’ fue festejada en las redes sociales por sus detractores.

