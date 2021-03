Javier Alarcón culpa a Yon de Luisa por su salida de Televisa. Javier Alarcón estuvo más de tres décadas en Televisa y pasó por varios puestos hasta convertirse en el hombre importante de deportes, por lo que conoce las entrañas de la empresa como ninguno. A casi seis años de su sorpresiva salida, el ahora integrante de Imagen Televisión dio detalles sobre su despedida y el responsable del que haya tomado la decisión de dimitir.

"Yon me desplaza": Javier Alarcón revela por qué salió de Televisa Deportes



VIDEO ▶ https://t.co/KicpxJhF6z pic.twitter.com/P9c8FG9FEv — La Afición (@laaficion) March 30, 2021

En entrevista con Antonio de Valdés, quien estrenó su canal de YouTube, Alarcón señaló que decidió abandonar a la televisora de Chapultepec por culpa de Yon de Luisa, hoy presidente de la Federación Mexicana de Futbol (FMF).

“Mi salida se da en 2015 cuando llega Yon de Luisa y Ricardo Pérez-Teuffer sube como vicepresidente de Ventas. Pensé que tenía los méritos para suceder a Ricardo en la vicepresidencia de Deportes, pero no se da. Yon me desplaza y ahí el ciclo se debía cerrar”, reveló en una primera parte de la conversación.

Asimismo, Javier acusó a de Luisa de tomar decisiones “sin sentido” y recordó la ocasión en que tuvo una diferencia con Yon, debido al contenido que comenzó a transmitirse en Televisa Deportes.

Yon de Luisa me desplazó en Televisa, tomó decisiones sin sentido: Javier Alarcónhttps://t.co/AlWp7ZnD6Q — yucatanalinstante (@yucatanalinstan) March 30, 2021

“Creo que Yon tomó decisiones que no hacían sentido para lo que yo entiendo como generación de contenido. Él al final se molestó un poco, me reclamó que fui a hablar con los jefes (Emilio Azcárraga) y le dije que sí porque no creía que debía seguir cuando ni siquiera podía decidir qué notas iban en el noticiero que conducía”, finalizó.

