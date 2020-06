Javier Aguirre: “Trabajaron más a conciencia en la soledad”.

El técnico mexicano del Leganés, señaló que el 90 por ciento de su plantilla volvió mejor de cara a su primer juego en tres meses en LaLiga que cuando se fueron y que trabajar solos durante el confinamiento sanitario por coronavirus les benefició.

“Hasta que no estemos frente al rival, no veremos cómo están. Me ha sorprendido gratamente diría que el 90 por ciento de los jugadores que llegaron mejor de lo que se fueron. Trabajaron más a conciencia en la soledad”.

En entrevista con la agencia EFE, el entrenador mexicano contó la forma en la que le informaron que no podía ni siquiera despedirse de su equipo previo al aislamiento sanitario y lo duro que ha sido para quienes tuvieron una pérdida cercana en este lapso.

🎙️ RUEDA DE PRENSA | Javier Aguirre confirmó que tiene a toda la plantilla disponible y se mostró esperanzado en retornar con un triunfo #LeganésRealValladolid #VolverEsGanar — C.D. Leganés (@CDLeganes) June 12, 2020

“Me fui a casa y por la noche recibí una llamada de que se suspendía todo hasta nuevo aviso. Pedí venir el viernes, sentarnos para despedirnos y me dijeron que ni eso. Allí ya vi que iba en serio porque no me dejó la directiva. Volvimos 90 días después y no se parece en nada.

“Es muy impersonal todo, los entrenamientos empezaron con dos, con cuatro, con ocho… Es algo muy fuerte para nosotros que nos dedicamos a eso. Pero si a eso le agregas un drama personal, una pérdida… peor”.

Finalmente, no ve ni ventaja alguna contar con cinco cambios permitido, aunque el único beneficio que le ve quizá sea en el espectáculo.

“A mí me gusta. Ni beneficia, ni perjudica a nadie. Si beneficia, es al espectáculo. Porque la gente por televisión, donde lo vea, verá equipos frescos constantemente”.

“Si hay jugadores lesionados, sin la posibilidad de reemplazarlos con este clima, en junio, julio… yo creo que beneficia al espectáculo”.

Javier Aguirre y el Leganés se medirán este sábado 13 de junio al Real Valladolid a las 12:30 horas, tiempo del centro.

