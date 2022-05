Javier Aguirre se disculpa tras goleada del Mallorca.

El mexicano dijo que se mantiene positivo en torno a la salvación y van por nueve puntos.

Tras la goleada 2-6 que recibió el Mallorca como local ante Granada , Javier Aguirre salió a ofrecer disculpas a los aficionados y recalcó que está hecho polvo con el resultado que los deja en puesto momentáneo de descenso en LaLiga.

“Ahora mismo está hecho polvo (el vestidor), como estoy yo, como está la afición, como está toda la institución. Pero también es cierto que no podemos cerrar la puerta y decir: ‘se acabó, ya no pelearemos’. No, no, no, tenemos que dar la cara hoy porque es lo que toca, pedir disculpas y mañana meternos a la faena porque en

Sevilla va a ser un partido durísimo, nos quedan nueve puntos en disputa y hay que ir a por ellos, no lo veo de otra manera”.

‘Vasco’ Aguirre consideró que el segundo tiempo de su equipo fue un desastre y “necesitamos hacer algo porque no podemos repetir esta pésima imagen que dimos en la segunda parte. No puede ser”, destacó en conferencia.

“La segunda parte no, fuimos un desastre, y cuando esto sucede solamente se me ocurre pedir perdón a la afición. A la gente que vino, que nos apoyó, que nos dio bienvenida cálida y se van tristes a casa, culpa nuestra”.

Más allá de eso, la gente que abandonó el estadio previo el al sexto gol del rival y los silbidos para el arquero Sergio Rico. Javier Aguirre se mantiene positivo en conseguir la salvación, pero sabe que no hay margen de error en tres partidos que le quedan.

“Dependemos de nosotros hoy todavía, no sé después, pero sabemos que después de lo de hoy peor no lo podemos hacer, eso está clarísimo. Tenemos que hacer algo, mantener una regularidad en 90 minutos es lo que nos condenó, salimos despistados en la segunda parte y no nos metimos nunca al partido y fuimos presa fácil del rival”.

“Reflexionamos, vemos los errores, corregimos y adelante, hay que buscar los nueve puntos, es la única manera en que nos salvaríamos”.

