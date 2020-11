Javier Aguirre revela que está cerca de llegar a la MLS. Javier Aguirre ha expresado en más de una ocasión su deseo de llegar a la Major League Soccer (MLS) y parece que muy pronto esto se cumplirá. El entrenador mexicano reveló en entrevista con la cadena TUDN que está muy cerca de fichar con un club del balompié estadunidense, sin embargo, no reveló el nombre de su posible destino.

“No es nuevo esto de la MLS. Hace algún tiempo me entrevistaron dos equipos. La MLS no es algo que me disguste, me llama la atención. Claro que me gusta mucho la MLS que ha crecido bastante. ¿Estoy cerca? Sí, estoy cerca”, expresó el Vasco durante la entrevista.

Javier Aguirre está a poco de dirigir al LA Galaxy de la MLS – https://t.co/Y16f0agkfN pic.twitter.com/VoScMyeJFc — Proyecto Puente (@ProyectoPuente) November 3, 2020

Con su posible incursión en el futbol de Estados Unidos, Aguirre cerraría una importante trayectoria como estratega en Europa. Apenas hace algunos meses, el otrora seleccionador de México estuvo cerca de salvar del descenso a Leganés, que finalmente terminó por descender a la segunda división de España.

Aunque no mencionó al nombre del equipo con el que negocia, todo apunta a que se trataría del Galaxy de Los Ángeles. La franquicia angelina despidió hace unos días a Guillermo Barros Schelotto, tras los pobres resultados que sumó desde el reinicio de la MLS.

El Vasco Aguirre echándole ojo a #MLS.

Y no sabía que qué hablaba tan buen inglés!! https://t.co/0ZEuQz4umh — Roberto Abramowitz (@RobAbramowitz) November 3, 2020

Si se concreta su llegada a Galaxy, Javier Aguirre se reencontrará con Javier Hernández, a quien dirigió en la Selección Mexicana en la Copa del Mundo de 2010. Asimismo, podrá echar mano de Jonathan dos Santos, otro de los jugadores mexicano que milita en este equipo. Los Ángeles se ubica en la décima posición de la Conferencia del Oeste con 21 puntos, a seis unidades del último boleto a la postemporada.

