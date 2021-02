Javier Aguirre rechaza que Monterrey haya jugado con conocimiento del brote de COVID-19. Tras más de 14 días sin actividad en la Liga Mx, Monterrey se prepara para visitar a Puebla el martes, en el cierre de la jornada 4 del Guard1anes 2021. Ante el regreso de su equipo a las canchas, Javier Aguirre rechazó que los Rayados hayan jugado ante América con conocimiento de un brote de COVID-19 y aseguró que serían unos “hijos de la chingada” si así hubiera pasado.

“Seríamos… insensato no es la palabra, hay otras, me sé otras pero ahorita estoy tranquilito porque ya me regañaron (risas), seríamos unos hijos de la chingada si mandamos un jugador enfermo al campo, punto pelota, no hay más que hablar… no hay más que hablar”, declaró en conferencia de prensa el Vasco.

Javier Aguirre: "Seríamos unos hijos de la chingada" https://t.co/cOVOHzWgxC vía @MarcaClaro — Daniel Ancheyta (@danielancheytac) February 1, 2021

Asimismo, el estratega de la Pandilla minimizó las acusaciones que realizaron las Águilas, último rival de Monterrey, sobre una negligencia en el manejo de los casos de coronavirus en la plantilla, y descartó polemizar en torno a esta situación “No quisiera entrar a ningún debate estéril porque es muy insensato pensar que nosotros supiéramos algo y fuésemos capaces de mandar a un jugador al terreno de juego”.

Tras el partido ante América, hace un par de semanas, los Rayados reportaron 19 contagios de COVID-19 en su primer equipo. Debido a esto, la Liga Mx postergó su encuentro de la jornada 3 ante León y retrasó su duelo de la fecha 4 ante Puebla, el cual se iba a disputar originalmente el viernes 29 de enero.

'Seríamos unos hijos de la chingada; Javier Aguirre negó que sabían de casos covid-19 https://t.co/C5noOcQ20H pic.twitter.com/APMsMiEVOm — MedioTiempo (@mediotiempo) February 1, 2021

Finalmente, Monterrey podrá regresar a la actividad este martes, cuando visite a la Franja en el estadio Cuauhtémoc. Si la Pandilla se escapa con los tres puntos de la Angelópolis se convertirá en el nuevo líder del Guard1anes 2021.

