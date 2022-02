Javier Aguirre: Nos faltó un poquito de inteligencia.

El estratega no piensa en salir de Rayados: “Yo me siento muy fuerte para seguir”.

Tras la derrota ante el Al-Alhi en el Mundial de Clubes, Javier Aguirre analiza el futuro en el que se sigue viendo como estratega de los Rayados de Monterrey.

Ante la pregunta expresa de cuál fue la razón de la derrota fue muy claro. “Nos faltó un poquito de inteligencia para contrarrestar sus contra ataques”, dijo Aguirre.

“No entendimos que ellos juegan a eso, a tomarnos mal parados y en ese afán de buscar el gol recibimos uno, así la lectura”, comentó el estratega de los Regios.

Pero aún es importante que el mundial de clubes no es cualquier torneo y se fueron con la derrota en el primer encuentro, ante lo cuál la pregunta es si seguirá al frente de ‘La Pandilla’.

Yo pienso que es temprano para eso, la Liga está ahí, llevamos tres partidos”, aseguró ‘El Vasco’. “Evidentemente no era lo que esperábamos eso está claro pero yo me siento muy fuerte para seguir aquí, no veo eso”, dijo.

“No podemos olvidarnos que este es un equipo que compite y que bueno, pues no fue hoy una buena noche en cuanto al resultado”. Aceptó el técnico, “pero tampoco esto es algo que nos desvíe del camino que llevamos, estamos trabajando, estamos en ello”. Comentó durante la conferencia de prensa al finalizar el partido.

La derrota con Al Ahly que eliminó a Rayados en el Mundial de Clubes caló hondo en las entrañas de los aficionados de Rayados de Monterrey.

