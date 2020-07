Javier Aguirre insinúa que dejará a Leganés. Leganés no consiguió mantener su permanencia en LaLiga y regresó a la segunda división tras empatar a dos anotaciones Real Madrid. Después del encuentro, Javier Aguirre, entrenador del club, develó que muy probablemente haya sido su último juego al frente de los Pepineros.

Ha caído el Leganés, pero qué forma de hacerlo. Pese a todas las injusticias y adversidades estuvo peleando hasta el final. Mérito enorme. Javier Aguirre es una leyenda. pic.twitter.com/DyVjAmNuOA — Àlex de Llano (@AlexDeLlano) July 19, 2020

“Creo que es mi despedida del Leganés. No fui capaz de sacar un punto más o dos de hoy y ya está. Cuando uno no es capaz de cumplir el objetivo es normal que prescindan de mí, no me han dicho nada… es tiempo de reflexión”, expresó el director técnico mexicano en conferencia de prensa.

Vaya lección de pundonor, superación y dignidad nos ha dado en los últimos meses el CD Leganés de don Javier Aguirre Onaindia Que todos ‘fracasemos’ con la cabeza tan alta como lo ha hecho el Lega — Aitor Lagunas (@aitorlagunas) July 19, 2020

Pese a que consiguió que el equipo luchará hasta la última jornada por la salvación, el Vasco se responsabilizó por el descenso de su escuadra, pero reiteró que el equipo fue debilitado por la directiva y lamentó el dolor que viven sus jugadores tras no lograr el objetivo de continuar en LaLiga.

“El entrenador es el máximo responsable. Intenté sumar puntos, recomponer después de ausencias importantes. Conseguimos meternos, hasta hace nada estábamos muertos, pero llegamos con más probabilidades hoy. Siento dolor por los chicos, están destrozados, pero hoy merecimos algo más. Son los 25 puntos de antes“, agregó.

Javier Aguirre. #VolverEsGanar#ElPartidazoDeMovistar pic.twitter.com/2QLocWrufF — Fútbol en Movistar+ (@MovistarFutbol) July 19, 2020

Javier Aguirre consiguió 31 puntos en 26 partidos y se quedó a un gol de poder lograr una improbable permanencia en el máximo circuito. Leganés regresa a la segunda división española tras cuatro años de haber conseguido un histórico ascenso a LaLiga. Los Pepineros acompañarán a Espanyol y Mallorca en la categoría de plata a partir de la campaña 2020-2021.

