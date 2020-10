Javier Aguirre coquetea con la MLS y niega que vaya a regresar a México. Javier Aguirre ha rechazado una y otras vez a la Liga Mx y aseguró que solo regresaría a México en un puesto de directivo, pero este mismo pensar no lo tiene para la Major League Soccer (MLS). En entrevista, el Vasco afirmó que se siente atraído por la liga estadunidense de futbol y mencionó que tuvo par de opciones para trabajar en ese balompié.

Javier Aguirre quiere dirigir en la MLS porque ahí si respetan proyectos 😯⚽️https://t.co/vMRoNpHAln — ESPN.com.mx (@ESPNmx) October 21, 2020

“Me atrae la MLS. Sí, he estado en contacto. Tengo un par de personas en Estados Unidos y hubo posibilidades y mi nombre estaba ahí. Decidieron otras opciones, pero en Japón y Estados Unidos mi nombre está”, declaró en entrevista con ESPN.

El exentrenador de la Selección Mexicana expresó que tiene una afinidad por la MLS debido a que no cortan los procesos como en la Liga Mx. El otrora técnico de Leganés puso como ejemplo las goleadas que ha recibido San José, escuadra dirigida por Matías Almeyda, para detallar que eso no sería pasado por alto por los dirigentes del futbol de nuestro país.

Javier Aguirre coquetea con la MLS y niega que vaya a regresar a México, confiesa que tuvo dos ofertas del futbol estadunidense

“Imagina esa escena en México (goleadas al equipo de Almeyda). En cuatro goleadas le hicieron 23 goles, eso en México es impensable. Nos acabamos al entrenador en dos segundos, todos empezando desde el seno interno”, añadió.

¿A LA MLS? “Me atrae la MLS. He estado en contacto, hubo posibilidades. Decidieron otras opciones, pero en Japón y Estados Unidos mi nombre está". "Si veo que no me llama nadie comenzaría a tocar puertas en instituciones o participar en medios de comunicación". –Javier Aguirre pic.twitter.com/5IIvTojifz — Zona FUT Oficial (@ZonaFUT1) October 21, 2020

Por último Javier Aguirre cerró cualquier posibilidad de dirigir en la Liga Mx y develó que tiene un desconocimiento total del futbol de la primera división mexicana. Mencionó que si es contratado no podría ayudar de inmediato a su club, ya que pasaría por un proceso de adaptación de nueva cuenta.

‘Vasco’ Aguirre aseguró verle potencial a la #MLS 👀🔥👇https://t.co/M7TyMDk580 — Futbol Picante (@futpicante) October 21, 2020

“Sí, mi decisión está firme (de no regresa). Son etapas. No me siento capacitado hoy. Veía un juego de Mazatlán y me dio pena, porque no conozco los 22 jugadores y no tengo seguimiento diario de la Liga. Para ir e igual no ayudar al que me contrata y en el campo comenzar a familiarizarme con los rivales, los árbitros”, concluyó.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.