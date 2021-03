Jason Kelce regresará una temporada más con los Eagles. Jason Kelce puso fin a la polémica en turno a su futuro en la NFL y anunció que regresará una temporada más a los emparrillados. El veterano centro de los Eagles de Filadelfia confirmó que volverá al equipo para la campaña de 2021, después de semanas de pensar sobre su posible retiro.

#NFL | Jason Kelce jugará una temporada más con los Eagles. 🏈🦅



Según un reporte de ESPN, el centro All Pro contempló el retiro, pero volverá a Philadelphia al menos un año más con un contrato reestructurado.



📷: IG Jason Kelce pic.twitter.com/MRL2xG0xdf — La Vida a Ras de Cancha (@lvarc_oficial) March 7, 2021

A través de un comunicado de prensa, compartido por los Eagles, Kelce aseguró que aún cuenta con un fuerte deseo de mantenerse activo y estar alrededor de sus compañeros y entrenadores.

https://www.instagram.com/p/CMCww2cHGEd/?utm_source=ig_web_copy_link

“Estoy realmente emocionado por ser capaz de regresar y jugar para los Eagles nuevamente. Siempre he dicho que jugaré hasta que ya no lo haga, y todavía tengo un deseo fuerte de jugar al fútbol americano. Todavía quiero hacerlo. Todavía deseo andar con los chicos. Quiero estar en las instalaciones, alrededor de los coaches. Todavía disfruto ese aspecto y no estoy listo para dejar de hacerlo”, declaró Jason.

Asimismo, mencionó su interés es despedirse de la NFL en lo más alto y no con una triste temporada, como la que firmó Philadelphia en 2020.

Jason Kelce aplazó sus planes de retiro y regresará para su undécima temporada en la NFL con los @Eagles 💪😤https://t.co/zS7OrtewIE — MáximoAvance.com (@maximoavance) March 6, 2021

“Estoy emocionado con mucha de la energía que hay ahora, y no quería terminar mi temporada con una temporada como la que tuvimos el año pasado. No me sentiría bien. Quiero dejar a los Eagles sabiendo que los dejé en buenas manos”, añadió el centro.

NOTICIA | Los Eagles y el C Jason Kelce acordaron un nuevo contrato para 2021, pagándole $9 millones totalmente garantizados al momento de la firma y potencialmente hasta $12 millones.



(vía @RapSheet) pic.twitter.com/1ecAvgyYJ5 — The Holy Roller (@TheHolyRoller49) March 5, 2021

Para garantizar su lugar en el roster de 2021, los Eagles reestructuraron el contrato de Jason Kelce, por lo que este año tiene 9 millones de dólares garantizados, con un máximo de 12 mdd. El acuerdo, que aún cuenta con más temporadas, ayudará a bajar el impacto del centro en el tope salarial para esta campaña.

