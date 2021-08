Jane Valencia debuta con derrota en Tokio.

La jalisciense fue superada, 5-2, por la representante de ROC; la deportista se convirtió en la primera mexicana de su disciplina en unos Juegos Olímpicos

La luchadora Alma Jane Valencia Escoto, quien es la primera mexicana en clasificar a unos Juegos Olímpicos en la disciplina de luchas asociadas, hizo su debut en Tokio, al subir al colchón en la división 57 kilogramos, estilo libre femenil, combate que realizó en el Mkuhari Messe Hall, de la capital japonesa.

Valencia Escoto en su actuación de los octavos de final se midió a la representante del Comité Olímpico Ruso (ROC, por sus siglas en inglés) Valeria Koblova, duelo que terminó con marcador de 5-2 a favor de la rival.

Es originaria de Jalisco, pero que radicada en los Estados Unidos, esperaba avanzar a la zona de repechaje y pelear por el metal de bronce; sin embargo, la rusa, no pudo superar en el siguiente enfrentamiento a la gladiadora de Bielorrusia, Iryna Kurachikina, quien obtuvo un resultado de 6-3.

La tapatía dijo que “espero el repechaje para seguir avanzando a semifinales y pelear por el bronce; me siento muy feliz, contenta, porque estoy luchando como yo quería, el escenario para mí no influyó en absoluto; me siento preparada, tengo que disfrutar lo más que pueda y dar lo mejor de mí al 100 por ciento”.

Finalmente, sobre su combate, Valencia Escoto mencionó que “a veces es complicado luchar con el adversario y con el arbitraje, con todo lo que implica, pero nada, yo estaba segura, llegó un momento en el que casi yo tenía que correr atrás de ella, pero bien; yo estoy contenta, di todo lo que tenía dar, marqué lo que tenía que marcar”, concluyó.

