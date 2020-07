Jan Oblak tiene contrato y es jugador del Atlético de Madrid.

El mandamás del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, aseguró que el portero esloveno Jan Oblak, del que se ha especulado que interesa a varios clubes internacionales, “tiene contrato” -renovó hace un año hasta 2023- por lo que “es jugador del Atlético y punto”.

“Oblak tiene contrato, es jugador del Atlético y punto”, aseguró el mandatario rojiblanco en una entrevista al diario ‘Marca’, en la que señaló que el esloveno es “el mejor portero del mundo” y que “no es extraño que tenga ofertas de otros grandes equipos”.

“Es un magnífico jugador y en su puesto, indiscutiblemente, no hay nadie que le supere ahora mismo”, agregó el presidente del Atlético, al que no le parece relevante que haya sido batido como portero menos goleado en Liga por el belga Thibaut Courtois, del Real Madrid y exguardameta del Atlético entre 2011 y 2014.

Para Cerezo la temporada del Atlético hasta el momento es “bastante buena” para el club, que acabó ser tercero de La Liga y aseguró la clasificación a la UEFA Champions League, cuyos cuartos de final disputará en Lisboa (Portugal) y pese a la eliminación en la Copa del Rey -“bien eliminados, por cierto”, dijo el presidente rojiblanco- por la Cultural Leonesa, de Segunda ‘B’.

La clasificación del equipo para la máxima competición continental la próxima temporada ofrecerá al club “condiciones económicas muy importantes” y “más ahora después de la pandemia”, según Cerezo.

“Indiscutiblemente, económicamente es un factor importante estar en UEFA Champions League o no para el Atlético de Madrid”, agregó.

Sobre la irregular temporada del delantero portugués Joao Félix. El fichaje más caro de la historia rojiblanca por los 126 millones de euros pagados al Benfica hace un año. El presidente del Atlético consideró que “todos están contentos” por su rendimiento y la próxima temporada “no será una promesa, será un hecho”.

“Hay que pensar que tiene 20 años, es un jugador con un futuro prometedor y que indiscutiblemente estamos orgullosos de haberlo fichado”, recordó.

En cuanto a si el Atlético acometerá fichajes para la próxima campaña. Cerezo reconoció que la situación económica provocada por la pandemia de coronavirus hará “indiscutiblemente que no haya muchas presentaciones”. No solo en el Atlético “sino en todos los clubes de Europa” y consideró que el equipo no necesita muchos refuerzos. Ya que es una plantilla “joven y con un futuro magnífico”.

El Atlético de Madrid prepara desde este lunes la UEFA Champions League, que tendrá una resolución exprés en Lisboa. Con todas las eliminatorias restantes a partido único y le enfrentará al Red Bull Leipzig alemán en cuartos de final.

