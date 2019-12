Jamies Winston hace historia con Tampa Bay al convertirse en el primer mariscal de campo de la historia de la franquicia de los Bucaneros de Tampa Bay en alcanzar las 5 mil yardas en una campaña.

Durante la derrota en tiempo extra de 28-22 ante los Halcones de Atlanta, Winston alcanzó esta mítica marca.

Winston es el octavo pasado de la historia de la NFL que consigue esta hazaña y el primero en la Conferencia Nacional desde el 2016. Drew Brees había sido el último en hacer en la Nacional.

En la primera jugada del tiempo extra, Jamies Winston lanzó una intercepción que devolvió para anotación el defensivo de Atlanta, Dion Jones, quien dio la victoria a los Halcones.

Ambos equipos llegaron eliminados a la última semana de la temporada regular de la NFL. Solo peleaban por un mejor puesto de cara al Draft de 2020. Un día antes del partido; la directiva de los Halcones había confirmado la permanencia de Dan Quinn y del gerente del equipo, Thomas Dimitroff para 2020. Ante esta situación, los jugadores salieron motivados ante la ratificación de su entrenador en jefe.

Los Halcones consiguieron un par de goles de campo en el último cuarto del encuentro para empatar el juego a 22 puntos y forzaron la prórroga. Jones selló el triunfo de su equipo, el sexto en los últimos ocho juegos, con el ‘pick six’ sobre el pase de Winston.

Record-breaking performances weren't enough in our loss to Atlanta.

📰: https://t.co/Dt3LHRJeKS pic.twitter.com/2RnTiHxTXb

— Tampa Bay Buccaneers (@Buccaneers) December 29, 2019