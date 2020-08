James Rodríguez revela su situación con Real Madrid. James Rodríguez regresó en el verano de 2019 a Real Madrid tras permanecer dos años en préstamo con Bayern Múnich. Al igual que en su primera etapa, el colombiano no gozó de mucho éxito y fue relegado por Zinedine Zidane, situación que confirmó el sudamericano que le causó “frustración”.

“Es frustrante no jugar. Sé que tengo las condiciones para jugar siempre. Pero por otras personas no puedo hacerlo, entonces es frustrante. Si yo fuera un mal jugador lo aceptaría, pero soy una persona que quiere ganar y jugar siempre”, declaró Rodríguez en entrevista con Daniel Habif.

James confirmó que pidió a la directiva Merengue que le otorgaran la posibilidad de salir del club y jugar en otro lado, debido a que conocía de antemano que Zidane no lo iba a contemplar como un elemento regular.

“Yo quería irme y el club no me dejó salir. Quería irme a donde hubiera podido jugar, yo sabía que no iba a tener oportunidades, porque Zidane ya tenía su base. Mi deseo era que la afición tuviera el recuerdo de mi anterior etapa en el Madrid, no ésta”, añadió el cafetalero.

James Rodríguez apenas vio acción en 14 juegos con Real Madrid, empero descartó que su falta de actividad se haya debido a un problema personal con Zinedine Zidane. El exjugador de Mónaco puso un poco de polémica a la entrevista y aseveró que no contó con las mismas posibilidades que algunos otros integrantes de la plantilla.

“Son gustos. Él tiene sus propios gustos por algunos jugadores y es respetable. Yo ahí no me meto. Cuando ves que no tienes las mismas oportunidades que tus compañeros es difícil”, concluyó.

