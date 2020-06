James Rodríguez revela por qué no salió de Real Madrid. James Rodríguez regresó a Real Madrid durante el verano de 2019 y ante todo pronóstico permaneció en la plantilla del club. Sin embargo, el colombiano reveló que desea dejar a los Merengues desde hace algunos años y dio a conocer que tuvo una oferta para jugar en otro club, pero que el equipo no la aceptó por diferentes razones.

https://twitter.com/diegonoticia/status/1276930876442624001

“Con (Zinedine) Zidane he jugado poco. Quisiera haberme ido de aquí los últimos tres años, pero este año me quedé y cuento lo que pasó: en el verano pasado tenía una muy buena oferta de un club, que no quiero decir nombre, pero tenía para ir porque sabía que no iba a jugar mucho aquí”, expresó James en plática con el exjugador inglés Rio Ferdinand.

Es positivo volver a jugar después de algunos meses. Día a día mejorando. pic.twitter.com/vNWjTxlQAG — James Rodríguez (@jamesdrodriguez) June 22, 2020

El atacante colombiano indicó que la oferta no la tomó Real Madrid y que su permanencia en la ‘Casa Blanca’ se dio más que por las circunstancias y no por un deseo de mantenerse en este conjunto.

“Tenía para ir a este club y no me han dejado ir por distintos temas. Prácticamente este año estoy aquí porque las circunstancias se dieron, no porque quise, porque sabía que no iba a poder jugar mucho. Pero bueno, aquí estoy aprendiendo cada día y esperemos que en el futuro pueda jugar más”, agregó Rodríguez.

Entre problemas físicos, decisiones técnicas y el parón, James Rodríguez tenía 8 meses y 2 días sin jugar en la Liga de España con Real Madrid. Hoy, en el partido en el que se juegan el liderato, Zinedine Zidane decidió poner al colombiano como titular. RETORNO. pic.twitter.com/3mdxSsruUL — Invictos (@InvictosSomos) June 21, 2020

James Rodríguez solamente ha disputado 728 minutos en todas las competencias con los Merengues. La semana pasada, jugó de titular con Real Madrid en LaLiga tras más de ocho meses sin hacerlo.

