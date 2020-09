James Rodríguez es presentado con Everton de la Premier.

James Rodríguez es nuevo jugador del Everton, llega a la Premier League procedente del Real Madrid y lo hace a cambio de 30 millones de euros por los próximos tres años.

El atacante cierra su ciclo en el Real Madrid luego de ir de más a menos y estar prácticamente borrado para Zinedine Zidane en su segunda etapa con el club merengue.

El colombiano ganará alrededor de 9.5 millones de dólares al año y se reunirá con Carlo Ancelotti con quien ya estuvo en el club merengue y quien también lo llevó al Bayern München.

🗣 | Calling all Evertonians: @jamesdrodriguez has a special message for you… 💙 pic.twitter.com/goYCmj5szL

James debutó con el Envigado del futbol colombiano, jugó en Banfield, Porto, Monaco, Real Madrid y Bayern München. Por lo que el Everton será el séptimo equipo del mediocampista ofensivo.

El ahora jugador de los Toffees ha ganado en todos los equipos donde ha jugado, destaca LaLiga, Bundesliga, UEFA Europa y Champions League. Además de copas nacionales en Portugal, España y Alemania.

Con el Real Madrid anotó 13 goles y brindar 13 asistencias en 29 partidos con el entrenador italiano en 2014/15.

Ha ganado ocho títulos nacionales en cuatro países, ganó dos Champions League con el Real Madrid. Y cuando estuvo en el Porto, ganó la Europa League en la 2010/11.

James se mudó a España desde el AS Monaco francés directamente después de reclamar la Bota de Oro de la Copa del Mundo con sus seis goles en la competencia de 2014 en Brasil.

A new stage for a new challenge in my career. Happy, eager to start and full of ambition, dedication and commitment.

Una nueva etapa y un nuevo desafío en mi carrera. Feliz, con muchas ganas de empezar, lleno de ilusión y compromiso.@Everton 💙 pic.twitter.com/JmPYoTP4u8

— James Rodríguez (@jamesdrodriguez) September 7, 2020