James Rodríguez critica a Reinaldo Rueda por bajarlo de la convocatoria. Después de que la Federación Colombiana de Futbol (FCF) anunciara la salida de James Rodríguez de la convocatoria de la selección de Colombia, el futbolista de Everton expresó su molestia por esta decisión por parte del cuerpo técnico del equipo, que es encabezado por Reinaldo Rueda.

A través de un comunicado de prensa colgado en sus redes sociales, James señaló que fue sorprendido por la información que dio este mismo día la FCF y develó que se encuentra recuperado de los malestares que lo mantuvieron fuera de las canchas en el cierre de la temporada de la Premier League.

Duro comunicado de James Rodríguez por su no convocatoria en la selección



En mi opinión, hace bien Reinaldo, no podemos tener a nadie que quizás si, quizás no. pic.twitter.com/ao5TPYNXhw — steven arce (@stevenarce) May 28, 2021

“Con sorpresa recibo el comunicado del cuerpo técnico, manifestando no contar conmigo y deseándome una recuperación total. Recuperación que ya realicé y en la que he sacrificado mucho”, dijo Rodríguez.

Me pregunto: ¿por qué no se le hicieron a James Rodríguez exámenes médicos hace una semana que está en Colombia? ¿por qué convocaron a Quintero si los protocolos en la China no le permitían venir?



Mal comienzo de Reinaldo Rueda y el cuerpo médico encabezado por Gustavo Pineda. — Diego Rueda (@diegonoticia) May 28, 2021

James aseguró que se encuentra decepcionado y dolido por la decisión de Rueda, a quien acusó de no haberle dado la confianza para continuar en la convocatoria. “Lo anterior me llena de profunda decepción, por lo que para mí significa jugar por mi país. No recibir la confianza de parte del cuerpo técnico rompe con todo y me genera un enorme dolor”.

James Rodríguez critica a Reinaldo Rueda por bajarlo de la convocatoria para la Copa América

Sobre su estado físico, motivo que dio FCF para darlo de baja, James aseguró que probablemente se hubiera perdido el primer juego de la doble fecha de eliminatorias mundialistas, pero indicó que estaría listo para el segundo partido y la Copa América.

James Rodríguez se cae de la convocatoria frente a Perú y Argentina por las Eliminatorias a Catar 2022 — Alejandro Pino Calad (@PinoCalad) May 28, 2021

“Vengo de una recuperación que está en su parte final. En la que he tomado el tiempo suficiente para integrarme en plenitud de condiciones a la práctica del fútbol y de esta manera no afectar mi participación en los próximos compromisos de nuestra Selección”.

🚨🇨🇴 "El volante fue sometido a exámenes médicos, que determinaron que no se encuentra en el nivel óptimo de competencia".



ℹ️ James Rodríguez, afuera de la convocatoria de Colombia para los encuentros vs. Perú y Argentina en las Eliminatorias para el Mundial. pic.twitter.com/oHmOS5rY4p — SportsCenter (@SC_ESPN) May 28, 2021

Con el anuncio de la FCF, James Rodríguez se perderá la Copa América, la cual dará inicio el próximo 13 de junio.

