Jameis Winston cerca de firmar con los Santos de Nueva Orleans. Los Santos de Nueva Orleans lograron retener a su histórico mariscal de campo, Drew Brees, por al menos un año más. Sin embargo, perdieron en la agencia libre al suplente del veterano jugador, Teddy Bridgewater, quien firmó con las Panteras de Carolina, rivales divisionales de los Santos.

Ante este escenario, el equipo de Nueva Orleans se vio en la necesidad de buscar ayuda para reforzar esta posición y estaría muy cerca de concretar la llegada de un experimentado pasador. De acuerdo a múltiples reportes, los Santos negocian un contrato de un año con Jameis Winston, ex mariscal de los Bucaneros de Tampa Bay.

Jameis Winston finalizing 1-year deal with Saints, per @CharlesRobinson pic.twitter.com/vgBG4ocZRN

Después de cinco campañas de altibajos, los Bucaneros decidieron dejar ir a la otrora primera selección global del Draft de 2015. El egresado de la Universidad Estatal de Florida lideró a la NFL en 2019 en yardas lanzadas (5,109), pero también encabezó a todo el circuito en intercepciones (30).

Winston peleará por el puesto de suplente de Brees con Taysom Hill, quien recibió una oferta de contrato por una temporada, polifacético jugador que cumple varios roles en la ofensiva de los Santos. Además, Jameis enfrentará la competencia de Tommy Stevens, pasador seleccionado en la séptima ronda del pasado Draft.

Most turnover worthy plays in a single season since 2006

Jameis Winston (2019) – 40

Carson Palmer (2013) – 40

Andrew Luck (2012) – 40

All in their first season with Bruce Arians pic.twitter.com/ym3bWUhqNX

— PFF (@PFF) April 26, 2020