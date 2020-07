Jamal Adams deja Jets y llega a Seahawks en intercambio.

Los New York Jets acordaron un intercambio con Seattle Seahawks por el safety Jamal Adams. Jjunto con una selección de cuarta ronda de 2022 por una de tercera ronda en 2021. Y una selección de primera ronda de 2022 además del safety Bradley McDougald, reportó Ian Rapoprt para NFL Network.

Asimismo, los Seahakws ya le dieron la bienvenida a su nuevo jugador defensivo que dimensionará una área que ha extrañado fortalecerse desde la salida de Earl Thomas y Kam Chancellor.

Este movimiento era algo que había solicitado el propio Jamal Adams desde antes de la temporada 100 de la NFL, pero finalmente se cumplió su petición y llega a un de las franquicias que aspiran a llegar lejos de cara al Super Bowl LV.

COMUNICADO.

Los New York Jets acordaron un intercambio con Seattle Seahawks por el safety Jamal Adams junto con una selección de cuarta ronda de 2022 por una de tercera ronda en 2021 y una selección de primera ronda de 2022 además del safety Bradley McDougald, reportó Ian Rapoprt para NFL Network.

Asimismo, los Seahakws ya le dieron la bienvenida a su nuevo jugador defensivo que dimensionará una área que ha extrañado fortalecerse desde la salida de Earl Thomas y Kam Chancellor.

Este movimiento era algo que había solicitado el propio Jamal Adams desde antes de la temporada 100 de la NFL. Pero finalmente se cumplió su petición y llega a un de las franquicias que aspiran a llegar lejos de cara al Super Bowl LV.

“A los Seahawks Org y Fans: Tienes un hombre en una misión, un hombre en ganar un Super Bowl. Ser el mejor líder y compañero de equipo que pueda ser, y un hombre que dará todo lo que tiene a la ciudad de Seattle y a los 12 en todo el mundo. . ¡Gracias por creer en mi!”.

To the Seahawks Org & Fans:

You have a man on a mission, a man all in on winning a Super Bowl, being the best leader & teammate he can be, & a man who will give everything he has to the city of Seattle and to the 12s all across the world. Thank you for believing in me!#Prez pic.twitter.com/3kQzatip2r

— Jamal Adams (@Prez) July 25, 2020