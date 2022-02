Jair Jiménez firma con Cachorros de Chicago.

Una vez más el beisbol veracruzano en los primeros planos, y es que el orgullo de Rancho Viejo, Veracruz.

Jair Jiménez Blanco, ha estampado su firma con la organización de los Cachorros de Chicago, club que confía en el talento de espigado lanzador derecho y que dicho sea de paso, es el cuarto pelotero de la Academia Prospectos del Sur que firma para un club de grandes ligas.

Sobre esta gran experiencia, el Jiménez Blanco comentó, “es un sueño hecho realidad, no tengo palabras para expresar mi sentir, fueron muchos de trabajo, pero al final todo ese esfuerzo ha valido la pena”.

Y agregó, “de manera especial quiero agradecer a mis entrenadores como Ysrael Rergis, Franky Rivera y a mi coach de pitcheo Alejandro Romero. Quienes jamás me dejaron de apoyar, pasé por etapas muy complicadas, preguntándome si esto valdría verdaderamente la pena, pero hoy por hoy sé que el esfuerzo si da resultados. También quiero agradecer a Andrés Chacón Hernández por todo el apoyo, no solo para mí. Sino para toda la Academia Prospectos del Sur, sin su respaldo esto no sería posible”.







Los presentes en este día histórico para el beisbol veracruzano fueron, Andrés Chacón Hernández (Director de Grupo SEGA). Franky Rivera, Israel Rergis, así como los scouts de los Cachorros de Chicago, Sergio Hernández (Coordinador de Scouts en México) y Salvador Hernández (Scout de área en México). Todos ellos presentes en el salón de eventos de la Unidad Deportiva de Ignacio de la Llave, la “Mixtequilla”.

El nuevo lanzador de la Cachorros, Jair Jiménez Blanco, solo estará a la espera del llamado para reportar a República Dominicana. Donde incoará su aventura en el beisbol profesional con club del mejor beisbol del mundo.

