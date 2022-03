Jaír Capistran joven promesa en el karate nacional.

JaírJaír Capistran joven promesa en el karate nacional.

La vida es la mejor escuela y también la mejor maestra; nuestra existencia se basa en lecciones permanentes en donde hay error y acierto, pero sobre todo mucho aprendizaje para trascender y dejar una huella.

Sin embargo, no todos asumimos el papel de alumnos y muchos transcurren su existencia sin entender qué es aquello que venimos a hacer y cuáles son las herramientas que tenemos para lograrlo.

Jaír Pedro Capistran Reyes es un joven de 18 años, oriundo de la ciudad de Puebla, quien desde pequeño sintió la necesidad de trascender y para ello ha asumido el rol que le corresponde, a pesar de que su salud no fue una buena aliada al principio, ya que como cuenta su Mamá, la señora Natividad Reyes Rodríguez: “fue muy enfermizo desde chiquito, me refiero a enfermedades respiratorias; las padecía constantemente, hasta la edad de 8 años y el medicamento fue constante”.

Jaír fue un niño como muchos, con deseos de practicar algún deporte, pero más que por salud, por pertenencia, como lo hacen todos los niños a su edad. Sin embargo el sol no era su mejor aliado en el fútbol, que era el deporte que a él le llamaba la atención y el Doctor les recomendó que practicara deportes a la sombra. Fue entonces que el Karate se le presentó como una buena opción y lo mencionó en su casa, sin embargo no tuvo respuesta en ese momento.

En este capítulo de su vida, su madre cuenta que “ya nos había comentado de su curiosidad por el Karate, pero no lo habíamos considerado y una vecina me dijo que daban clases de karate en la escuela de la colonia y que me quedaba de paso… Jaír llevaba como un mes insistiendo y no sabíamos por qué, hasta que un día llego a casa, tenia en ese entonces 8 años y me contó que sus compañeros le habían hecho bolita y se le echaron encima y que afortunadamente vino una maestra quien prácticamente lo rescató… yo como Mamá sentí muy feo y le dije hijo hoy nos vamos al karate y así fue.

Lo llevamos, le encantó y a partir de ahí no ha faltado a una sola clase. Como niño este deporte lo ha motivado desde siempre. Su desempeño en la escuela mejoró y comenzó a terminar sus tareas rapidísimo para estar listo para la hora de su clase de karate.”

Sobre sus motivos personales para practicar Karate, Jaír hace memoria hurgando en el pasado y recuerda que “este deporte me ha dado todo, todas las experiencias más bonitas y más difíciles de mi vida las he vivido a través del Karate; me ha enseñado muchísimas cosas sobre cómo puedo desarrollarme, cómo puedo mejorar y ese es el principal motivo de que lo siga practicando.”

Pero cualquier actividad que logre apasionar a quien la realiza le cambia la vida y el deporte es un claro ejemplo de esto. El Karate le ha cambiado positivamente la vida a Jaír y la manera en que lo ha hecho, en sus palabras es la siguiente: “yo era muy tímido de pequeño, pero desde que entré a Karate soy una persona más segura, más responsable y además comencé a tener más responsabilidades aun cuando era pequeño y eso me hizo darme cuenta de muchas cosas que quizás yo estaba haciendo mal, comencé a mejorar de forma personal y a tratar de ir aprendiendo día tras día y poder ser una mejor persona.”

Jaír refiere que inicialmente buscaba simplemente una autodefensa, es decir protegerse de quienes lo molestaban, “pero me comenzaron a gustar las competencias y siempre me gustó ver videos de los grandes exponentes y torneos mundiales que han habido y desde pequeño siempre dije que algún día iba a estar ahí, representando a mi país; mi sueño siempre fue poder estar ahí en los grandes torneos, con los mejores exponentes del mundo y a la fecha ese es mi principal objetivo, representar a México, hacerle ver a toda la gente que me ha apoyado que no ha sido en vano y también demostrarle a la gente que no confió en mi, que me ha puesto muchas trabas, que a pesar de todo eso yo puedo salir adelante. Es algo que disfruto mucho y es un sueño que planeo cumplir.”

La carrera deportiva de Jaír no podría ser concebida sin el apoyo de sus padres, pero en especial de su madre, quien en esta entrevista recordó los inicios de esta travesía que han recorrido juntos y al respecto continúa platicándonos con bastante nostalgia y satisfacción.

“Al primer mes de haber comenzado a ir a clases hizo su primer cambio de cinta y al tercer mes fue su primer torneo de karate, en la ciudad de Acapulco. Una anécdota muy curiosa de ese evento fue que al terminar su participación salió corriendo hacia nosotros y como no sabíamos mucho de las dinámicas de este tipo de eventos, nos fuimos sin esperar el resultado, así que lo descalificaron y nunca supimos el por qué, hasta que hace poco vimos el video y lo entendimos, bueno eso pasó en sus inicios…Para nosotros, como padres nos cambio la vida también, por que a partir de entonces las visitas al doctor terminaron, no se enfermó más”.

Lista edición 30 del Torneo de Natación “Álvaro Armas” 2022

Halcones UV al Regional de fut con bardas de Universiada

Pero la carrera ascendente de Jaír en el Karate no ha sido “miel sobre hojuelas” y ha tenido momentos complicados, como muchos atletas en nuestro país, por la falta de recursos para acudir a todos los torneos necesarios para avanzar en esta disciplina. Todo lo que ha hecho ha sido Gracias al esfuerzo de sus padres, pero en ocasiones la vida no juega de nuestro lado y se presentan grandes acontecimientos que simplemente no podemos controlar y la Pandemia por Covid-19 le jugó un crudo revés a millones de familias en todo el mundo y la de Jaír no fue la excepción.

Al respecto su Madre nos comenta: “viene la pandemia y a mi esposo después de 28 años de trabajar en ese empresa le dan las gracias. A partir de entonces las competencias de Jair se sienten más pesadas pues llegó a un nivel más alto de la competencia, ya no gana a nivel estatal nada más y ahora está ganando a nivel nacional.

¿Cómo le hemos hecho para poder asistir a eventos nacionales?, pues con rifas entre familiares, amigos y con el apoyo de su pequeño grupo de alumnos de jair. Gracias a dios siempre hemos podido ir solventando los viajes, antes con el apoyo de mi esposo que tenía su trabajo, ahora se ha complicado pero hemos salido adelante.”

En cuanto a su carácter, doña Natividad refiere que Jaír “en la escuela siempre ha sido un joven con excelentes calificaciones, responsable, respetuoso, bueno que le puedo decirle si soy su mamá, las clases, competencias y seminarios desde ese entonces han sido muy constantes, sacando siempre muy buenos resultados”.

Jaír ha construido una carrera impresionante en aproximadamente 10 años de practicar Karate. Ha encontrado en este deporte un espacio que parece estar destinado para él y en el que ya ha comenzado a construir un legado a su corta edad.

En la actualidad y gracias a su empeño y dedicación, ha ganado el primer lugar en su categoría de 18 a 20 años, el cual le dio el pase para poder ir al Centroamericano en la República del Salvador, del que trajo un resultado de tercer lugar en “Kata” por equipos, como selección mexicana;

Posteriormente acudió al Torneo de Acapulco, en donde le fue otorgado el Premio Nacional del Deporte y además obtuvo en este mismo evento el primer lugar en su categoría, lo cual le dió el pase para ir como seleccionado Nacional al Centroamericano a Colombia del 22 al 27 de este mes de marzo.

Sobre su vida académica, su madre nos platica que “actualmente acude a la Universidad Interamericana, porque a las 11 años asistimos a un torneo ahí y me dijo: mamá cuando sea grande quiero asistir a esta escuela y pues le dije que en esta vida todo lo que te propongas lo vas a lograr… actualmente él estudia en esta universidad becado al 65 % por ciento de su mensualidad.”

El buen desempeño de Jaír, al igual que cientos de atletas en nuestro país, debería de ser suficiente para recibir apoyos de diferentes fuentes; sin embargo su madre expresa que de las autoridades deportivas en los tres niveles de gobierno no han recibido apoyo alguno; no obstante la sociedad se mueve por las buenas intenciones y trabajo arduo de los ciudadanos y algunos de ellos tienen la sensibilidad de regresar un poco de lo que la vida les ha dado.

Es el caso del Presidente del Colegio Nacional de Consejeros y Vicerrector de la UDC, Arturo Conde Pérez, quien al igual que su familia tiene la firme convicción de que el mundo se mueve con las acciones concretas a favor de quienes están en una situación de desventaja. Arturo Conde ha puesto la mirada en el esfuerzo y trayectoria de Jaír y al igual que lo ha hecho en el mundo de la prevención de Adicciones y Conductas Antisociales, está convencido que apoyando el talento de gente con deseos de superación y que además sirvan como fuente de inspiración para más niños y jóvenes, como el caso de Jair, es como realmente se puede hacer la diferencia para lograr una sociedad más equitativa y más sana.

El deporte siempre ha sido la respuesta y la familia Conde lo sabe y como prueba de ello el exitoso programa de fútbol Americano gratuito para niños y jóvenes que en Xalapa, Veracruz vienen operando desde hace diez años.

Jaír Capistran joven promesa en el karate nacional.

Las coincidencias no existen, dicen por ahí y el camino de Jaír y Arturo se han encontrado en una parte de su trayecto, por lo que seguramente veremos todavía mucho más de Jaír en el mundo del Karate, para felicidad de su familia y gloria de su país.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen