Jaime Ordiales minimiza rumores sobre su salida de Cruz Azul. Ante los rumores de la llegada de Carlos Hermosillo a Cruz Azul como director deportivo, Jaime Ordiales, quien ocupa actualmente ese puesto, aseguró que se encuentra despreocupado por las especulaciones en torno a una reestructuración de la directiva de la Máquina y mencionó que se mantiene únicamente enfocado en hacer su trabajo.

🚨La Administración de Victor Velázquez y José Antonio Marín quienes tomaron hoy La Cooperativa, analizan continuidad de Jaime Ordiales. Antes de todo, tendrá que haber una y varias Asambleas en @lacruzazul 🔵 https://t.co/Mool6AsH5j — 𝐂𝐚𝐫𝐥𝐨𝐬 𝐂ó𝐫𝐝𝐨𝐯𝐚 🧔🏻 (@cordova_sports) August 6, 2020

“No me preocupo ni me inquieta ni nada. Volvemos a lo mismo, pura especulación. Él (Carlos Hermosillo) y 20 nombres más podrán decir, nosotros nos dedicamos a hacer nuestro trabajo”, declaró el dirigente en entrevista con ‘TUDN’.

“No me inquieta ni me preocupa ni nada, es pura especulación y él y 20 nombres más se podrán decir” “Nosotros nos dedicamos a hacer nuestro trabajo, la gente que me conoce sabe que me dedico a hacer lo que me compete y lo hago con mucha alegría” Jaime Ordiales

DD #CruzAzul https://t.co/QAtCNFYgM7 — Olga Hirata 🧸 (@OlgaHirata) August 7, 2020

Asimismo, el director deportivo de los Cementeros minimizó la zozobra que se vive al interior del equipo con la salida inesperada de Guillermo Álvarez y por los problemas legales que debe enfrentar el presidente de Cruz Azul.

Jaime Ordiales minimiza rumores sobre su salida de Cruz Azul, Carlos Hemorsillo podría ocupar su cargo

“La gente que me conoce sabe que me dedico a hacer lo que me compete y trato de hacerlo con mucha alegría, no me preocupo por otras cosas, me ocupo de lo que estoy haciendo y es la mejor manera de transmitirle a toda la gente que trabaja conmigo y que yo trabajo con ellos de poder tener esa misma visión, forma de pensar y dedicarnos a nosotros”, añadió.

Analiza Consejo de Administración continuidad de Jaime Ordiales. 👇https://t.co/v8By4DLfoA — ESPN.com.mx (@ESPNmx) August 6, 2020

De acuerdo a un reporte de ESPN, con la salida de Guillermo Álvarez de la presidencia del equipo de futbol, un grupo de opositores de la Cooperativa de la Cruz Azul buscaría tomar el control del club que juega en la Liga Mx y tendría en mente dar una sacudida en la directiva de la Máquina.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Más noticias AQUÍ.