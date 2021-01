Jaime Ordiales desmiente a Hugo Sánchez. Unas horas después de que Hugo Sánchez revelara que no llegó a Cruz Azul por una cuestión salarial, Jaime Ordiales, director deportivo del equipo, mencionó que el exentrenador de la Selección Mexicana estaba fuera del alcance económico del club y negó tajantemente que le haya presentado una oferta de menor valor a la acordada previamente.

¡NO HUBO CAMBIO DE ÚLTIMO MOMENTO A LA OFERTA! ❌



Ordiales sobre lo sucedido con Hugo Sánchez 💥https://t.co/8asaFnYCpK — Futbol Picante (@futpicante) January 5, 2021

“Yo estoy sorprendido por la aseveración de Hugo; perdóname pero en ningún momento, lo puedo asegurar, le ofrecí al equipo en esas circunstancias. Él tampoco condicionó, no quería traer a más gente. Platicamos muy bien tranquilos, hubo cosas que se dan en cualquier negociación, que no permitieron que avanzaran. Estábamos negociando diferentes situaciones, pasa indirectamente porque subía el presupuesto que yo tenía como tope y no se pudo conseguir”, declaró el directivo a ESPN.

No me parece muy propio que un director deportivo salga a hablar de cómo se cayó una negociación con un DT. 🧐



¿Qué mensaje le mandas al nuevo DT?



Juan Reynoso está entrenando un equipo al que Jaime Ordiales ya dijo que buscaban que lo entrenara alguien más. — Ramón Cáceres (@reymonero) January 5, 2021

Asimismo, señaló que fue el “consejo” administrativo de Cruz Azul el que tomó la decisión de no contratar a Hugo, debido que no buscaba un entrenador de “alto perfil”, por lo que decidió romper las negociaciones con el Pentapichichi.

“Al consejo no le agradó la propuesta, esa fue la razón, Cuando yo regresé la llamada al club me dijeron ya no vamos a continuar con Hugo, no vamos a ir con un perfil tan alto”, añadió.

Jaime Ordiales, Director Deportivo Cruz Azul:



«Las negociaciones se hacían con su representante»



«Hablando con él (Hugo) salió una cosita que se les comentó a los presidentes y no les gustó»



«En ningún momento le ofrecí al equipo en esas circunstancias (propuesta del 50%)» pic.twitter.com/lY6hdFIOVk — Enki Renacido (@EnkiRenacido) January 5, 2021

Durante una aparición en ESPN, cadena para la que trabaja, Hugo Sánchez indicó que no firmó con Cruz Azul debido a que le rebajaron al 50% la propuesta salarial para que tomara al equipo, pese a que ya había acordado los términos económicos anteriormente.

Jaime Ordiales en entrevista para ESPN desmintió a Hugo Sánchez, aseguró que nunca le ofreció el 50% de lo acordado económicamente. También que fue el Consejo de Administración y Vigilancia quien desistió por el ‘Pentapichichi’.



Vaya tema… — Alan Lara (@alanlarav) January 5, 2021

“Únicamente estábamos a la espera de los boletos de avión, dejamos de pasar un día y el 31 de diciembre Jaime Ordiales me hizo la llamada, porque se vino todo para atrás, porque hubo una reunión en la que la situación económica no daba para lo que pedía, pero si aceptaba el 50 por ciento, podía venir. Estábamos listos para viajar el primero de enero, pero todo se vino atrás por la situación económica”, declaró Sánchez Márquez.

