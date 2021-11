Jaime Lozano confirma interés en dirigir a Chivas. Jaime Lozano habló por primera ocasión sobre el supuesto interés que habría despertado en Chivas para convertirse en el próximo entrenador del club. El otrora director técnico de la Selección Mexicana Sub-23 aceptó que le gustaría dirigir al Rebaño Sagrado o a cualquier otro club grande de la Liga Mx.

“¿Quién no quiere dirigir a Chivas? Es un gran equipo, tiene buenos jugadores. Me encanta que haya puros mexicanos. Sin duda alguna que me gustaría dirigir a un equipo grande y Chivas es uno de ellos”, declaró Jimmy en entrevista con Tv Azteca.

A pesar de que lanzó un guiño al equipo de Guadalajara, Lozano tendrá que esperar por cualquier oportunidad con los Rojiblancos. La semana pasada, Ricardo Peláez, director deportivo, informó que Marcelo Michel Leaño continuará como entrenador del club para el Clausura 2022, por lo que retiró su etiqueta de técnico interino.

Jaime Lozano confirma interés en dirigir a Chivas o cualquier otro club grande de la Liga Mx

Lozano revaloró su trayectoria como entrenador al llevar a la Selección Mexicana Sub-23 al título preolímpico de la Concacaf a principios de este año y posteriormente al obtener una histórica medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Jaime Lozano tuvo su primera oportunidad como entrenador en la Liga Mx durante el Clausura 2017 al convertirse en director técnico interino de Querétaro. Con esta escuadra, Jimmy ganó una Supercopa Mx al vencer a América, sin embargo, su suerte cambió en el Apertura 2017 al ser despedido por los Gallos Blancos tras hilar 12 juegos sin ganar.

En total, Lozano dirigió en 36 partidos al conjunto queretano y tuvo un récord de 11 juegos ganados, nueve empatados y 16 perdidos.

