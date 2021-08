Jaime Lozano analiza seguir con la Selección Mexicana.

El director técnico de la Selección Nacional Mexicana en Tokio 2020, analizará su futuro como seleccionador Sub-23 aunque no está negado a seguir con su actual puesto tras conquistar el bronce .

Jaime Lozano dijo “buscar que más puede venir para mi, yo estaría feliz de representar a mi selección, obviamente me voy a sentar a hablar con Yon (De Luisa) y Gerardo (Torrado) y creo que llegaremos a buenos términos, más adelante se van a tomar desiciones y definiremos que es lo mejor para ambas partes”.

Confesó que los entrenadores de las selecciones rivales veían con posibilidades al Tri de colgarse una presea en la justa veraniega.

Además agregó que “jugando contra distintos equipo se me acercaba los entrenadores a saludar y a agradecer, varios de ellos me decían que tenía un equipo y que nos la íbamos a llevar una medalla. Uno sabe cuando te lo dicen por quedar bien y no creo que era el caso. Creo que somos el equipo que más goles hizo en el torneo, quitando el juego contra Japón y Brasil. Ganamos por diferencia significativa y el bronce me sabe a la de oro”.

El ex técnico de Querétaro, Jasime Lozano insistió en que él sabía el potencial de su plantilla. Y ese fue el motivo por el cuál quedaron muy dolidos eliminados de las semifinales ante Brasil. Aunque estaba convencido de obtener una medalla.

Ex jugador de Pumas, Cruz Azul, así como selección nacional, dijo que “yo me hubiera sentido decepcionado porque somos el mejor equipo de Tokio 2020. Ellos lo saben también por eso salimos tan dolidos de la Semifinal, esta generación es la mejor. Yo sabia que éramos un equipo muy fuerte y tenía plena confianza, es futbol. Pero la medalla de bronce ni el anfitrión nos las iba a quitar”.

Finalmente el encuentro y ya con el tercer lugar asegurado, Lozano juntó a sus futbolistas en un círculo y dedicó algunas palabras, mismas que propiciaron el llanto de algunos futbolistas como Guillermo Ochoa .

“La verdad que previo a las charlas tengo puntos importantes y después es mucho lo que me nace. Solo agradecimiento puro y que sino fuera por el cuerpo técnico y estos grandes jugadores y el staff esto no hubiera sido posible”, concluyó Lozano.

