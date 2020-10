Jaime Lozano aclara el trato de la Selección Mexicana a los jugadores. Ante la polémica que desató hace algunos días Miguel Herrera por los ‘micro ciclos’ que realiza la Selección Mexicana con los jugadores de la Liga Mx, Jaime Lozano, director técnico del Tri Sub-23, defendió el ambiente y las condiciones en las que se realizan los entrenamientos del equipo el que comanda y resaltó los cuidados que toman al interior de la Selección en cada convocatoria.

“A todos los he visto y esta concentración me gustó mucho por la ilusión que tenían de venir. Que sepan que los tratamos muy bien, los cuidamos bien y comen bien. No hay nada mejor que estar en la Selección Nacional y cada área cuida muy bien al jugador y estamos a su servicio para sacar lo mejor de ellos”, expresó el Jimmy.

Asimismo, detalló que le gusta relacionarse personalmente con los jóvenes que llama a la Sub-23 y apoyarlos a ser mejores seres humanos. El entrenador destacó la importancia de procurar esta área y habló acerca de cómo hace equipo con los futbolistas.

“Buscamos ser próximos, no solo yo, sino el cuerpo técnico. Sabemos que son jóvenes y les llegan oportunidades importantes. Son seres humanos, algunos padres de familia, hermanos e hijos. No solo los vemos como jugadores y queremos estar al tanto de cómo están. Ayudarles por medios profesionales o solo escucharlos y que sepan que no están solos. El reflejo de lo que pase en la cancha es cómo te portas en ella”, añadió.

Jaime Lozano será el encargado de dirigir la Selección Mexicana que participará en el Torneo Preolímpico de la Concacaf, el cual otorgará un par de boletos a los Juegos Olímpicos de Tokio.

