Jaguares de Jacksonville marchan por homicidio de George Floyd. Los Jaguares de Jacksonville protestaron por el asesinato de George Floyd a manos de un policía de Minneapolis este viernes. Un grupo de jugadores del equipo iniciaron una marcha desde el exterior del estadio TIAA Bank Field hasta las instalaciones de la oficina del sheriff de Jacksonville, Florida.

The Jacksonville Jaguars (players and staff), marched from TIAA Bank Stadium to the Jacksonville Sheriff's Office headquarters Friday morning while wearing #BlackLivesMatters tee shirts – the first professional sports team to protest in the U.S. https://t.co/FhE88MEjB2 — Travis Akers (@TravisForJax) June 5, 2020

“Hoy decimos: no más. Hoy vemos a una nación que no puede esperar el cambio, una ciudad que no se quedará quieta o será silenciada”, expresó Chris Conley, receptor de los Jaguares, quien vistió una playera con la leyenda “Black Lives Matter”.

El contingente de jugadores estuvo acompañado por Doug Marrone (head coach), Dave Caldwell (gerente general) y Terry Robiskie (entrenador asistente). Asimismo, Gardner Minshew (mariscal de campo), Joe Schobert (apoyador) y Aaron Lynch (ala defensiva) mandaron un video en apoyo a la protesta de sus compañeros, debido a que no participaron en la marcha al no estar en la ciudad.

La manifestación se da dos días después de que Sam Khan, dueño de los Jaguares, emitiera una carta en la que repudiaba el racismo que existe en Estados Unidos y en la que se comprometió a que su equipo actuaría de forma “responsable” antes los hechos que han acontecido en los últimos días desde la muerte de George Floyd.

Por su parte, Doug Marrone invitó a la sociedad a unirse y pidió a la comunidad blanca aprender del pasado y escuchar para evitar nuevos brotes de odio racial. “No cometamos los mismos errores que hemos cometido. Necesitamos unirnos blancos y afroamericanos para que este movimiento funcione”, comentó.

WATCH LIVE: Jacksonville Jaguars march from TIAA Bank Field to the Jacksonville Sheriff’s Office: https://t.co/WAyFADnbYi pic.twitter.com/YQzoiUvNBO — ActionNewsJax (@ActionNewsJax) June 5, 2020

Desde que comenzaron las manifestaciones en las calles por el brutal homicidio de Floyd, un gran número de jugadores de la NFL ha alzado la voz en contra del racismo y han exigido justicia por el asesinato de George Floyd.

