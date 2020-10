Jaguares cancelan entrenamiento por un caso de COVID-19. La NFL ha batallado en las últimas semanas con los contagios de COVID-19 y este sábado llegó el turno de los Jaguares de sentir las repercusiones de esta enfermedad. El equipo de Jacksonville cerró sus instalaciones de prácticas el día de hoy, después de conocer que un jugador de su escuadrón de prácticas dio positivo en un test.

The Jacksonville Jaguars are the latest NFL team dealing with a positive COVID-19 test. https://t.co/Pc55ZgrDye

A través de un comunicado de prensa, los Jaguars aseguraron que consultaron los pasos a seguir con la NFL, razón por la cual suspendieron de forma inmediata sus entrenamientos de este sábado. El equipo implementó los protocolos delineados por la Liga para responder a esta situación.

The Jacksonville Jaguars had a practice-squad player test positive for COVID-19. The @Lions take on the Jaguars Sunday in Jacksonville.https://t.co/Q7VkZfwuCh

— Ron Cameron Sports Talk (@CameronSportsTk) October 17, 2020