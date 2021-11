Jafeth Padrón Pale quiere hacer su historia en el futbol.

A pesar que el futbol lo trae de herencia, el defensa ‘Charal’ Jafeth Padrón Pale quiere hacer su propia historia y ya inició este recorrido al responder a su primer llamado como seleccionado de la Liga Roberto Oropeza.

Padrón Pale, defensa de Charales CF, ha tenido un ascenso vertiginoso dentro del futbol, ya que sus inicios se remontan a hace apenas nueve meses, precisamente con esta escuadra que ahora lo promueve a una selección.

De rostro vivaracho, pero serio al momento de hablar, Jafeth prefiere expresarse mejor en el campo de juego como zaguero central, posición que desempeña porque es la que su hermano juega en la Juvenil “A” de esta misma organización.

Con la virtud de manejar el perfil zurdo, el flamante seleccionado Sub 6 se decanta por los colores del América y en el futbol internacional, no por un equipo en particular, sino por la figura representativa del argentino Lionel Messi.

Y porque a esta edad lo único que priva es la amistad, el pequeño Jafeth no tiene problema en reconocer que le agrada la forma de jugar de su compañero y amigo Santiago Castillo, quien juega como delantero, así como también destaca la labor de su entrenador Manuel Hernández “porque nos enseña a jugar”, subrayó Jafeth.

Su primer llamado.

Con 5 años cumplidos, Jafeth Padrón Pale asume su primer reto como seleccionado al integrar la selección Sub 6 del Regional Nacional de Futbol a celebrarse en Boca del Río en fechas próximas, del cual esperan entregar buenas cuentas al club Charales CF con el que juega en la Liga Roberto Oropeza en la categoría Infantil “BB” y con el que entrena martes y jueves a partir de las17 horas en el campo 3 de la Primavera.

Fecha de Nac: 22/8/2016. Lugar: Veracruz, Ver. Posición: Defensa central. Número: 4. Inicios: Hace 9 meses. Equipo: Charales. Equipos favoritos: América. Jugador referente: Lionel Messi. Títulos: Copa Orizaba.

