Jackson Martínez, delantero colombiano, admitió que pasó un largo periodo de recuperación componiendo canciones religiosas para compartir la palabra de Dios.

El exjugador de la Liga BBVA MX con Jaguares de Chiapas tuvo que encontrar un pasatiempo mientras se recuperaba de dos lesiones y durante dos años encontró un gran gusto por la música al grado de que lanzó un álbum realizado por él.

“En un momento crítico de mi carrera cuando tengo dos cirugías, eso provocó que yo alargara por dos años el hecho de estar fuera de la cancha sin competir y en ese tiempo yo me dediqué un poco más a escribir y tomé la decisión de lanzar un álbum”, reveló el cafetero.

Martínez salió del futbol mexicano como el tercer máximo goleador en la historia de Jaguares de Chiapas con sus 36 goles y después emigró al futbol europeo donde vistió la camiseta de Porto y Atlético de Madrid, justo en el equipo español fue donde vino en picada su carrera.

“Con Simeone no tuve ningún inconveniente, yo le comenté que me diera partidos y que le iba a responder. Aunque las cosas no salieron como me hubiera gustado”, admitió el colombiano.

De España se fue a China con el Guangzhou Evergrande, aunque no quiso revelar mucho sobre los acontecimientos que definieron su carrera, entiende que ciertas cosas no dependen de los jugadores de futbol.

“Me hubiera gustado quedarme, pero hay cosas que en los clubes no controlas. Mientras que yo no vea que las personas implicadas den una explicación que sea mentira, yo no voy a dar detalles minuciosos. Hablar de eso no lo veo necesario”, concluyó.

Jackson Martínez ahora compone canciones sobre Dios.

Tras pasar por China volvió a Porutgal con el Portimonense y actualmente se encuentra sin equipo. Ahora con 34 años cumplidos pareciera aproximarse al final de su carrera como futbolista, pero podría encaminar su nueva profesión en la música.

