Jack del Rio suplirá a Ron Rivera en Washington durante sus ausencias. Un par de días después de revelar que padece cáncer, Ron Rivera, head coach de Washington Football Team, informó que en las ocasiones en las que no pueda estar con el equipo, Jack del Rio será el encargado de dirigir los entrenamientos, debido a que cuenta con experiencia previa como entrenador en la NFL.

“Tengo un gran dicho que realmente aprecio. Se llama no me dibujes un mapa a menos que hayas estado allí. Jack (del Rio) ha estado allí y ha sido de gran ayuda…Te muestra la importancia de tener a ese tipo de hombre cerca. Ahora, en las circunstancias que tenemos, su valor para nosotros es aún más”.

Asimismo, el head coach de ascendencia puertorriqueña pidió a sus jugadores y entrenadores asistentes que tomen las riendas en caso de que no pueda estar presente por su tratamiento para combatir un cáncer de ganglios linfáticos, sin embargo, indicó que espera que este no sea el caso y que pueda estar siempre con el equipo.

“No estoy siendo optimista con esto. Estoy siendo honesto. Sé que voy a tener problemas, así que los días que lo hago, les pido a los entrenadores que den un paso al frente y a los jugadores que se hagan cargo. Entiendo la importancia de lo que estoy pasando y entiendo lo difícil que va a ser. Esos días en los que pueda estar en el campo, estaré en el campo. Si estoy allí, seguiremos como de costumbre. Si no, el plan B. No Espero que eso suceda. Espero que no suceda. Espero poder hacer todas las prácticas. El pronóstico es bueno, así que estoy bastante seguro. No puedo esperar para comenzar y terminar de una vez”, añadió.

