IVD festeja Día de las Madres con activación física.

Éxito el evento de baile en Leyes de Reforma. Hubo rifas y regalos para todas las mamás asistentes.

Una tarde calurosa y un ambiente festivo, de alegría y camaradería, fue el marco para el festejo del Día de las Madres que el Instituto Veracruzano del Deporte (IVD), dirigido por el profeso José Antonio Nava Lozano, llevó a cabo para agasajar tanto que las trabajan en el IVD como a las usuarias y mamás de usuarios y usuarias de Leyes de Reforma.

IVD festeja Día de las Madres con activación física

La explanada interior de Ciudad Deportiva “Leyes de Reforma” fue el escenario donde se reunieron varias decenas de mamá que fueron agasajadas con regalos y premios no sin antes sacar sus mejores pasos de baile al compás de las rutinas que el departamento de Cultura Física del IVD, a cargo del cual está Teresa Thaeliz Carreón García, preparó especialmente para ellas.

CASUALIDAES EN LA RECALIFICACIÓN

Paola Espinosa anuncia su retiro de los clavados

Antes de que diera inicio el evento, el director del IVD dio la bienvenida a las ahí presentes e hizo extensivo el saludo del gobernador del estado Cuitláhuac García Jiménez y del secretario de Educación de Veracruz (SEV), Zenyazen Escobar García, “deseamos que sea un momento de esparcimiento para ustedes; me da gusto tenerlas aquí. El IVD no quiso dejar pasar desapercibido este día y reconocer todo lo que ustedes hacen el día con día. Reconocemos que ser madre no es fácil; para nosotros es un honor y un gusto tenerlas; esperamos que se diviertan”.

IVD festeja Día de las Madres con activación física

“Nuestro reconocimiento y recordatorio a las que ya no están con nosotros por todo lo que hicieron por sus hijos; todos los días deberían ser 10 de mayo”, finalizó diciendo el profesor Nava Lozano.

IVD festeja Día de las Madres con activación física.

Finalmente, acompañaron al director del IVD en este festejo del Día de las Madres, la subdirectora Administrativa, María Fernanda Alonso Arellano, y el subdirector de Desarrollo del Deporte, Jorge Armando García Bautista.

IVD festeja Día de las Madres con activación física

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen