Iván Zamorano revela que América ofertará por Arturo Vidal. Arturo Vidal no ha ocultado su intención de algún día vestir la playera de América y parece que su deseo podría verse convertido en realidad. De acuerdo al exdelantero Iván Zamorano, el Rey Arturo recibirá una llamada de la directiva de las Águilas una vez que concluya la participación de la selección de Chile en la Copa América.

“Está esperando el llamado el señor Arturo Vidal, que después de esta Copa América seguramente tendrá un par de ofertas y una de ellas va a ser, por supuesto, de nuestro querido América de México”, dijo el Bam Bam durante la transmisión del juego entre Chile y Paraguay del jueves.

América y Arturo Vidal esperan la fecha adecuada para sentarse a negociar.



Asimismo, Luis Omar Tapia, cronista de TUDN, preguntó sobre esta posibilidad y Zamorano señaló que el mediocampista que pertenece actualmente a Inter de Milán buscará nuevos horizontes en su carrera. “Sí y yo creo que él también tiene ganas de tomar nuevos desafíos”, agregó el ahora comentarista.

Apenas hace unos días, Vidal aceptó que desea jugar con los Azulcremas, pero reveló que hasta el momento no ha recibido una propuesta de ese club. “Quiero jugar en América, me encantaría ir, pero necesito que el interés sea de las dos partes”, declaró en conferencia de prensa.

Unas semanas antes, el Rey Arturo aseguró en una plática con ESPN que buscaría regresar al continente americano una vez que concluya su vínculo con Inter de Milán y nombró a América como uno de los destinos de su preferencia.

“Cuando vuelva, me gustaría, sueño jugar en Flamengo, Colo-Colo, están conmigo siempre, los sigo mucho, Boca también me gusta como juegan, la gente es muy apasionada, Gary (me lo ha dicho). El América de México me encanta también, esos son mis equipos. Ojalá algún día se me de jugar en alguno”, señaló

