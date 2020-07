Ivan Zaborowski portero ruso es impactado por un rayo.

El portero de 16 años, Ivan Zaborowski, regresó al campo por primera vez en tres semanas, luego de que fuera impactado por un rayo mientras entrenaba para un partido en Rusia.

Zaborowski se encontraba entrenando con su equipo juvenil, el FC Znamya Truda, el pasado 4 de julio cuando le cayó el rayo. Y tanto él como su gente cercana recordaron la anécdota en entrevista para la agencia Reuters en donde el mismo guardameta aseguró que lo que más le afectó fueron sus pulmones. “Era difícil respirar”.

El joven cancerbero ruso quedó inconsciente después del impacto del rayo y su camiseta se quemó por el golpe, según relató el entrenador que fue quien lo atendió en ese momento.

“Todos actuaron rápidamente, muy profesionalmente, la ambulancia llegó en ocho minutos. Lo más probable es que haya tenido un paro respiratorio. Recibió primeros auxilios y tal vez por eso, el niño está vivo”. Informó Igor Mayorov, director general del club.

Menos de tres semanas después, Zaborovsky ha regresado al campo. Lo único que le recuerda lo que podría haber sido un incidente mortal es una quemadura en el pecho, donde llevaba una cadena.

“Fue difícil respirar, pero eso es todo”, dijo, y agregó que no recordaba nada del día del incidente. “Está mejorando cada vez más ahora. Las cosas han vuelto a la normalidad “.

El martes, Zaborovsky firmó un contrato con el equipo senior de su club, que juega en la tercera división de Rusia, algo que se había planeado antes del rayo.

“Ivan es el portero del equipo regional. Tiene buenas perspectivas ”, dijo Basov.

This teenage Russian goalkeeper survived a bolt of lightning and now he’s back on the pitch https://t.co/bTeoubbfPG pic.twitter.com/sR39uZOun1

— Reuters (@Reuters) July 22, 2020