El penal de la final de Italia 90’ y el diálogo secreto de Codesal. El penal más polémico en la historia de las finales de la Copa del Mundo sigue sumando nuevos capítulos. En el partido por el título de Italia 90’, Edgardo Codesal condenó a Argentina al pitar un penal sobre Rudi Völler. Andreas Brehme no falló y Alemania agrandó sus vitrinas.

A 30 años de aquel suceso, siguen saliendo historias sobre la polémica falta de Roberto Sensini a Völler.

Sin embargo, Armando Pérez Hoyos, juez de línea de aquella final, considera que Codesal se equivocó. En el libro ‘El Último Mundial’, el colombiano ofreció una visión totalmente distinta a la del árbitro central; quien no lo consultó para checar la falta de Sensini sobre Völler.

El de Armando Pérez Hoyos es uno de lo múltiples testimonios que contiene ‘El Último Mundial’; pero sus palabras generaron un impacto especial.

“Yo voy a ser muy franco. Voy a narrar la jugada exactamente como ocurrió y no por ser desleal con Edgardo. Lo conversamos después del encuentro durante largo rato. Nos fuimos a una cena con toda la dirigencia de la FIFA y allí discutimos ampliamente la jugada. Cuando la jugada se da, para mí no es penal. No es penal. Me paro donde debe pararse el asistente o juez de línea cuando no cree que la jugada es penal. Si cree que es penal, va a la bandera de la esquina. Y yo me quedé donde estaba. Edgardo insistió en que era penal, hubo unos reclamos bastante bruscos y a mí me tocó acompañarlo. Pasa que nunca lo consultó conmigo. Cuando terminó el partido fuimos a la mitad del terreno de juego y Edgardo mirando a la tribuna principal y sin mirarme a mí, me pregunta: