El portero que dejó el futbol por la MMA. A los 21 años, Isaac Richards decidió cambiar los guantes de portero por los de la MMA (Artes Marciales Mixtas). El australiano dejó su puesto con el Adelaide United de su país para perseguir su verdadera pasión: las peleas.

Isaac Richards militó hasta este lunes en el Adelaide United de Australia. El ahora ex arquero no atravesaba su mejor momento debido a las inquietudes que le generaba su pasión por las peleas.

Richards no tenía minutos con el Adelaide United. El australiana era suplente en el club y solo había participado en dos compromisos, situación que lo desmotivaba por lo que optó por emigrar a la MMA.

El australiano consideró que pese a entrenarse diario con Adelaide United y cumplir su sueño de futbolista, le hacía falta ‘chispa’ a su vida.

Si bien Isaac Richards aún no tiene un contrato oficial con alguna empresa como la UFC o algo similar, confesó que se dedicará a entrenar en el gimnasio para progresar en sus movimientos. Quiere enfocarse en este deporte, dejar huella más adelante y por qué no, volverse una ‘estrella’ con sus puños.

