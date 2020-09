Isaac Alarcón detalla su camino con los Vaqueros de Dallas. Isaac Alarcón no logró hacer el equipo final de los Vaqueros de Dallas previo al inicio de la temporada 2020 de la NFL; sin embargo, esto no impidió que siga con su sueño de llegar a formar parte del roster del conjunto de la Estrella Solitaria. En entrevista con el diario ‘Récord’, rechazó que sienta impotencia por ser cortado por Dallas y aseguró que trabaja para poder cumplir su meta de ser un jugador profesional.

🚨 EN EXCLUSIVA 🚨 Isaac Alarcón habló sobre su actualidad con Dallas Cowboys 😱#NFLxESPN 🏈https://t.co/Og0HTi6BLN — ESPN.com.mx (@ESPNmx) September 19, 2020

“Para nada, no tengo ninguna impotencia. Estoy agradecido con Dios por permitirme entrenar con mis compañeros en este equipo, siempre estoy contento de tener la bendición de salir al campo con ellos. Le pido a Dios que me dé madurez de saber digerir todo lo que me está pasando, que lo pueda aprovechar de la mejor manera, de poder ser un buen ejemplo para todos esos niños que me están viendo y ser ejemplo para ellos, que la fama y ese tipo de cosas no me llamen la atención y esté enfocado en poder ser de luz y bendición para mi país”, expresó el tacle ofensivo.

Isaac Alarcón en su primer viaje con el equipo ✈️ #DALvsLAR pic.twitter.com/VdOGOYd8QY — Somos Cowboys (@SomosCowboys) September 12, 2020

Alarcón regresó a los Vaqueros al obtener un lugar en el escuadrón de prácticas del club y desde ahí buscará un lugar en el primer equipo de Dallas. Sobre el tropiezo de su escuadra en el comienzo de temporada, mencionó que la meta es ganar el Super Bowl y que los Cowboys trabajan para levantar el trofeo Vince Lombardi en febrero de 2021.

“Obviamente siempre se busca el campeonato. Nadie empieza una temporada con la intención de perder o no quedar campeón, se tiene la intención de llegar al Super Bowl y levantar ese trofeo al final, entonces se está preparando el equipo para poder hacer eso en febrero. Los veo concentrados para el juego de Falcons, hay tropiezos que pasan (ante Rams), pero si algo he aprendido aquí es saberse levantar. Decir, ‘pasó esto, a lo que sigue'”.

Isaac Alarcón jugó futbol americano colegial con los Borregos del Tecnológico de Monterrey y llegó a la NFL hace algunas semanas a través de un programa de internacionalización de la Liga.

