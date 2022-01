Isaac Alarcón de los Dallas Cowboys estará en el Mexicamp. De la Familia “Mexicah UDC” en CDMX y Xalapa.

Para quienes les gusta el Fútbol Americano, uno de los sueños más comunes es poder ver algún día a jugadores que han estado en el mayor circuito de este deporte en el mundo, nos referimos a la NFL de los Estados Unidos, donde se juega al mejor nivel del mundo y en donde este deporte se vuelve realmente en un espectáculo.

Para la mayoría de niños y jóvenes aficionados al fútbol Americano, la transmisión de partidos de la NFL por televisión es lo más cerca que podrán estar de sus estrellas y ni qué pensar de recibir algún consejo de estos atletas de alto rendimiento que han depurado tanto su técnica para jugar, que verlos en vivo y recibir tips y consejos de ellos sería de gran utilidad para que cualquier jugador eleve su juego.

Sin embargo, la universidad del Conde lo hace una vez más y por cuarta ocasión realiza una clínica para niños y jóvenes, con jugadores que han estado en la NFL, totalmente gratis y por el simple gusto de compartir con los asistentes todo lo mejor que se puede aprender de las más grandes estrellas de nuestro país qué han sido parte de la liga más competitiva e importante del mundo.

Al respecto platicamos con la persona que lo hace posible, el Dr. Marco Antonio Conde Pérez, rector de la Universidad del Conde, del Instituto de Estudios Superiores en Medicina y creador del exitoso programa deportivo Mexicah UDC. En donde desde hace 9 años se le permite a niños y jóvenes Veracruzanos practicar Fútbol Americano. Con todo lo que implica, sin pagar un solo peso y por medio de la Fundación. De la cual también es parte fundamental, denominada “Fundación del Conde”.

Al respecto el Dr. Marco Antonio Conde Pérez, nos comentó que “el objetivo es que los asistentes realmente puedan ver. Cómo los sueños de una persona se pueden hacer realidad y que vale la pensar soñar. Entonces para nosotros traerles este tipo de jugadores es un sueño que se hace realidad; es el cuarto Camp que realizamos y la idea nació, junto con Guillermo Ruiz Burguette, de traer jugadores de este nivel, para que los niños se puedan ver reflejados en estos jugadores y puedan soñar en algún día tratar de ser como ellos; pero soñar no nada más se vale en el fútbol Americano, sino se vale soñar en tratar de ser Doctor, ingeniero o arquitecto”.

Sobre su constante y significativa participación en el Fútbol Americano, en donde por cierto fue inmortalizado en el salón de la fama Nacional de este deporte, hace unos años, el Dr. Conde señala que “fíjate que yo le debo mucho al fútbol Americano, tanto le debo que yo digo que estoy vivo gracias a él. El fútbol Americano me alejó de los vicios, me alejó de las drogas, me alejó de muchas cosas negativas. Me hizo concentrarme en lo que yo realmente quería, en soñar con ser el mejor- Entonces para mi el regresarle un poco al Fútbol Americano por lo mucho que me ha dado es muy gratificante.”

El “Mexicamp” ha sido planeado en dos fechas, la primera el sábado 26 de Febrero en la CDMX, en la “Sala de Armas”, con espacio limitado únicamente a 1000 niños y jóvenes quienes tendrán acceso a pases especiales por medio de activaciones, las cuales se dará a conocer más adelante y el domingo 27 de Febrero en la Ciudad de Xalapa, Veracruz, en el campus de la UDC y casa de los “Guerreros Mexicah UDC”, “La Cueva del Tejón”. Esta última fecha es organizada única y exclusivamente para la “Familia Mexicah” en lo que será seguramente una celebración que muchos de los participantes del Camp recordarán toda su vida.

Los jugadores participantes en el “Mexicamp” son Isaac Alarcón, de los Dallas Cowboys; Alfredo Gutiérrez, de los 49’ers. De San Francisco; Rolando Cantú, de los Arizona Cardinals; Ramiro Pruneda, de los 49’ers. De San Francisco; Guillermo Ruiz Burguette, es jugador de la NFL Europa y Jonathan Alderete, Coach OL. Del Tecnológico de Monterrey.

Más adelante se darán a conocer las respectivas activaciones para los pases de cortesía en la CDMX. Y diversos Medios de Comunicación darán cuenta del desarrollo de ambos eventos deportivos que dejarán huella entre todos los participantes y en el Fútbol Americano nacional, estatal y local.

