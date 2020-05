Irarragorri rompe el silencio sobre la cancelación del Clausura 2020. Este lunes comenzó a rondar el rumor sobre la cancelación del Clausura 2020. Se especula que existen dos facciones en el balompié mexicano: los equipos que apoyan la noción de reanudar las actividades y lo que están a favor de cancelar el torneo. En este último grupo se encuentran Santos y Atlas, propiedad del Grupo Orlegi.

Alejandro Irarragorri, presidente del Grupo Orlegi, aseguró que las autoridades están en la búsqueda de la solución más viables ‘para que el futbol sea el mejor perjudicado’.

“Eso no es cierto, mi respuesta es que ni lo estamos promoviendo ni estamos a favor. Estamos a favor, según lo que he oído de ellos, es en encontrar solución, ¿cuál es la solución? No la sé hoy y hay distintas posturas en la mesa. Yo no creo que haya una que sea perfecta, no hay un camino perfecto y tenemos que ir por el menos malo, pero en todos vamos a salir raspados, en todos vamos a salir afectados y, si la decisión fuera cancelar o correr para ver si las fechas dan con todo y fechas doble y lasa fechas FIFA lo apoyaríamos”, dijo Irarragorri en charla con ‘El Cuartel’.