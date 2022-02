Irán Sánchez sigue en la GTM Súper Copa.

El piloto poblano Irán Sánchez hizo oficial su participación en la categoría GTM de Súper Copa en la temporada 2022, donde espera visitar varias veces el podio.

“Tengo el calendario completo este año porque aparte de Súper Copa voy a participar también en carreras de Off Road y en otros campeonatos. Por supuesto que el objetivo es la GTM donde estaré presente en todas las fechas del calendario”, aclaró.

Dijo además que como el año pasado continuará corriendo solo por lo que no ha pensado tener un coequipero. Eso obedece a que siempre le ha gustado tomar sus propias decisiones y elaborar un plan de carrera como a él le gusta.

“La GTM creció mucho y más ahora con la incorporación de la Pro 3, hay parrillas numerosas y el formato que deben de arrancar desde la parte de atrás, la hace muy divertida”.

“Ya tengo definido a mis patrocinadores de esta temporada lo cual es muy bueno en épocas como estas y a Barmicil y Pastilla Dorada, se le une en este 2022 RRM Medicinas del Bajío”.

En una época como esta no podía falta el tema del Súper Bowl: “No le entiendo mucho al Americano, a veces lo veo pero no soy seguidor de hueso colorado, lo voy a ver pero hasta ahí. Me gusta mucho el boxeo aunque no lo practico y la bicicleta de montaña lo cual me sirve además como acondicionamiento físico”.

El piloto poblano habló también sobre la presencia del público en esta temporada. “El año pasado ya hubo aficionados en varias plazas y ojalá que ahora se vean tribunas al 100%”.

“Es un gran incentivo porque correr sin espectadores es como una práctica, por supuesto hay que ver el tema pandemia. Pero cuando inicie la temporada creo que ya habrán otras condiciones”.

