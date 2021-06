Inzaghi es nuevo director técnico del Inter de Milán.

El entrenador italiano se convierte en el sucesor de Antonio Conte tras ganar el título de la Serie A.

Simone Inzaghi fue anunciado de manera oficial como nuevo director técnico del Inter de Milán este jueves, así lo dio a conocer el conjunto italiano y actual campeón de la Serie A.

“FC Internazionale Milán da la bienvenida a Simone Inzaghi como nuevo entrenador del primer equipo. El técnico ha firmado un contrato de dos años con el club ‘nerazzurro'”, informó el conjunto neroazzurro de manera oficial.

Inzaghi reveló en el cargo a Antonio Conte , quien aún tenía contrato en el equipo y que optó por abandonar a la escuadra tras conseguir el título del Calcio en la temporada 2020-2021 y no llegara aun acuerdo económico.

Simone Inzaghi llega tras dirigir a la Lazio, con el que consiguió avanzar a Octavos de Final de la pasada UEFA Champions League por primera vez en 20 años; en el conjunto romano trabajaba desde 2016.

Inzaghi, que también suele jugar con una defensa de tres, como Conte, toma el mando de un Inter que fue campeón de Italia en la última temporada, tras acabar con nueve años de dominio del Juventus, informó la agencia de noticias EFE.

Si bien el Inter de Milán puede dejar salir a algunas de sus figuras para solventar sus finanzas, este mismo jueves se dio a conocer que Romelo Lukaku afirmó que se queda en el conjunto milanista.

“Sí, me quedo en el Inter. Quizás no debería decirlo ahora, pero ya he hablado con el hombre que se espera que se convierta en el nuevo entrenador. Fue una conversación muy positiva.

Inzaghi es nuevo director técnico del Inter de Milán.

“Finalmente gané algo, me gustó y quiero volver a hacerlo. Quizás esta vez con un San Siro lleno”, declaró Lukaku al canal belga VTM.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias AQUÍ.