Invitan al Seminario de Otoño JKS Veracruz 2022.

En el camino de la capacitación constante en el noble arte del Karate la JKS Veracruz dio a conocer el Seminario de Otoño JKS Veracruz 2022.

Dicho evento tendrá lugar en las instalaciones del Dojo Ryokan, ubicado en revillagigedo 1958, entre Lerdo y Juárez, Colonia Centro de esta ciudad y puerto de Veracruz.

Será los días 4, 5 y 6 de noviembre del presente año y será impartido por Sensei Jaime Ortega Sosa, 6to Dan JKS Japón, Instructor y Examinador clase C JKS Japón, Asesor nacional JKS México y graduado en Japón. Japan Karate Shoto Renmei (Certified by Cabinet Office Government of Japan).

“Somos una organización dedicada a la enseñanza del arte del Karate Do Shotokan a la manera tradicional japonesa, así mismo contamos con el respaldo internacional de la Japan Karate Shoto Renmei Tokio (JKS), que es una agrupación de Karate reconocida por el Gobierno de Japón la cual fue fundada por Shihan Tesuhiko Asai.

Para mayores informes contactar al 2291296150.

www.karateveracruz.com.

