Invitan a Seminario JKS Karate.

Con el objetivo de seguir con la esencia del Karate Do, JKS Veracruz de la mano del L.C.C y Sensei quinto Dan Jaime Ortega Sosa, invita al Seminario JKS Veracruz 2021, el cual se impartirá los días 10,11,12 del presente mes en Dojo Ryokan, en el Puerto de Veracruz.

El instructor de Karate Do, comentó que a pesar de que a casi 2 años que inició la pandemia, nunca se dejó de entrenar, el cual las clases fueron por vía virtual, ya que la filosofía del Karate Do es no dejar la práctica y seguir fortaleciendo cuerpo, mente y espíritu.

“Estamos listos para éste seminario que se llevará en modo presencial y virtual para los que vivan en otros lugares fuera del Puerto de Veracruz o si gustan estar presentes en Dojo, igual son bienvenidos, con los protocolos correspondientes obligatorios. Será la primera vez que se efectuará un seminario de éste tipo en Dojo Ryokan en vivo, pero con la misma intensidad que se han efectuado los anteriores seminarios”, señaló.

“Igualmente, está abierto a todas las organizaciones que quieran participar en lo que es el arte del Karate Do. Para mayores informes, pueden llamar al tel: 2291296150 o escribir al correo karateveracruz@hotmail.com y con mucho gusto los atenderemos”, finalizó.

