Invitan a Curso Propedéutico Nacional CONADE 2020.

El Instituto Veracruzano del Deporte (IVD), que encabeza José Alberto Nava Lozano, como encargado de Despacho, en coordinación con la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos llevarán a cabo el “Curso Propedéutico Nacional CONADE 2020” los días 12 y 13 del presente mes, a través de la plataforma digital Zoom.

Este curso online va dirigido a entrenadores, delegados, staff de competencia y a todos los interesados con el propósito de capacitar y acreditarlos como entrenadores y para los Juegos CONADE.

Las inscripciones al “Curso Propedéutico Nacional CONADE 2020” ya se encuentran abiertas y se cerrarán el 9 del presente mes a las 17.00 horas por lo que los interesados podrán enviar la documentación abajo citada al siguiente correo: capacitació[email protected] .

-Copia de acta de nacimiento.

-CURP.

-Copia de documento del último grado de estudios acreditado.

-Comprobante de domicilio con vigencia no mayor de tres meses de expedición.

-Copia de credencial expedida por el INE o IFE.

-Fotografía tamaño Infantil digital (NO ESCANEADA) en blanco y negro, con ropa blanca y sin estampado.

-Constancia con expedición a no mayor de tres meses de la Asociación y/o entidad deportiva (COMUDE, Ligas, Clubes, etc.) en la que participa como entrenador y que acredite que forma parte de la Asociación.

-Proporcionar número telefónico fijo, y/o celular, correo electrónico institucional y/o particular.

-Llenar el link de registro de inscripción.

-Pagar la cuota de inscripción ($850.00) y enviar comprobante de pago al correo electrónico arriba mencionado.

Este curso, impartido por la ENED-CONADE, se llevará a cabo los días 12 y 13 de este mes de las 8.00 de la mañana a las 9.00 de la noche. Al concluir el mismo se aplicará un examen a los participantes. Y los que lo aprueben (y tengan el cien por ciento de asistencia) recibirán. Además de su Constancia de Participación, una credencial (otorgada por la ENED) que los acredita como entrenadores. Y para los Juegos CONADE, con validez entre 4 a 6 años, a partir de la entrega de la misma. Cabe hacer mención que para el resello o validación de la credencial. Cuando se tomen cursos posterior a este, los que obtengan la credencial deberán formar parte de una federación o asociación deportiva.

Los temas y ponentes que integran este “Curso Propedéutico Nacional CONADE 2020” son los siguientes:

-Análisis Anatomofisiológico impartido por Carolina Gasca Trujillo

-Biomecánica a cargo de Sara Antillano Martínez

-Planificación Deportiva impartido por Aarón Dávila García

-Legislación del deporte por Alma Velázquez Rivera

-Administración del deporte a cargo de Ricardo Alfonso Rodríguez Castro

La oficina de Capacitación y Vinculación Deportiva del IVD hace énfasis a los participantes en enviar toda la documentación como se citó párrafos arriba ya que de no estar completa no procederá la inscripción.

