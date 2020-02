Invita Central Soccer 6 a sus torneos infantiles y juveniles.

Lanzaron oficialmente las convocatorias para la temporada que se disputarán durante los fines de semana en sus instalaciones de la ciudad de Veracruz.

La dirección general de Central Soccer 6 informó que la idea es dar a conocer la modalidad de fútbol 6 entre niños y jóvenes de la zona conurbada, además de presentar torneos bien organizados y con todos los beneficios que normalmente manejan como organización.

Las categorías que están convocando para este primer torneo son la Sub 5 y la Sub 7, que jugarán de lunes a viernes a partir de las 4 de la tarde.

También están las categorías Sub 9 y Sub 11, que tendrán sus partidos los sábados a partir de las 8 de la mañana. Mientras que la Sub 13 y la Sub 15 con juegos que se disputarán los domingos también a partir de las 8 de la mañana.

El domingo pasado se realizaron los primeros partidos amistosos de pretemporada mismos que arrojaron los siguientes resultados:

Tiburones Medellín 4-11 Académicos (Sub 11)

Tigres 4-4 Real Junior (Sub 11)

Bandera FC 2-7 Tigres (Sub 15)

Diablos 9-9 Murciélagos (Sub 15)

Volcanes 5-15 Boca Jrs. (Sub 17)

La invitación para que se integren a estos torneos va dirigida a equipos, escuelas, centros de formación y academias que deseen reforzar con sus alumnos algunos conceptos técnicos y tácticos en un espacio reducido, algo que por las características de la cancha pueden conseguir de buena manera.

Como la idea es promover el fútbol 6 en Veracruz, la directiva de la liga reitera que las inscripciones para este primer torneo son gratuitas y los arbitrajes tendrán un costo de 200 pesos.

Los partidos se jugarán en las instalaciones de CS6, localizadas en Juan Enríquez esquina Pino Suárez, en la zona centro de Veracruz.

Para mayores informes los interesados podrán comunicarse con la dirigencia de la liga al teléfono 229258 9741 o a través de un mensaje a la página de Facebook de Central Soccer 6.

