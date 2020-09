Inválidos actos de la Federación Mexicana de Natación.

Fernando Platas externó una inmensa preocupación por todo lo que ha hecho la Federación Mexicana de Natación. Debido a que los actos son inválidos desde hace cuatro años y se debe buscar una solución inmediata. Porque de lo contrario, no es posible añadir personas al comité.

“Los actos de las acciones de la Federación Mexicana pues son inválidos desde 2016. Creo que es un problema muy grave, es un problema delicado. El cual era una parte que vislumbramos y que creo que es no tener las cosas en regla para poder sumar a más personas”, comentó el exclavadista.

El exclavadista es consciente de la necesidad por contar con una Federación organizada.

“Deben de organizarse unas elecciones legales y representativas, yo creo que nos debe preocupar a todos, a los presidentes de acción, representantes, padres de familia, atletas, entrenadores, estamos teniendo una Federación que no está organizando bien las cosas”, sentenció.

Por otra parte, él aseguró que buscó al presidente del COM para buscar que todo estuviera en regla y ahí se percató de diversas irregularidades.

“Yo giré un documento hacia el presidente del Comité Olímpico Mexicano, que es la instancia que pudiera solicitar información a la Federación Internacional de Natación, en el cual estuviera en regla la autorización de modificación de estatutos”, manifestó Platas.

Mientras tanto, aseguró que recurrió a la Federación Internacional de Natación y ahí se dio cuenta que no existen archivos.

“La verdad es que nos estamos sorprendiendo porque ya la FINA le contesta al Comité Olímpico, literalmente una carta donde viene firmada por el doctor Julio Maglioni, en donde le contesta que a solicitud de los cambios que está requiriendo el Comité Olímpico que fue del 4 de septiembre de 2014, ya se buscó en la oficina, en todo el archivo que tiene la federación internacional y no existe”, aclaró Fernando.

Esta no es una situación que se deba tomar a la ligera, ya que los estatutos de la Federación no tienen validez, además, pide “transparencia y profesionalismo”.

“De verdad tomar cartas en el asunto porque está operando una Federación con estatutos que no han sido validados, no solamente es el acto de una elección que sucedió en 2016, sino todos los actos que hace la Federación son completamente inválidos, pues es preocupante y al final, lo que siempre se ha hablado, una Federación transparente, una Federación profesional, que no esconda las cosas y bueno pareciera que los cambios que se hicieron pues simplemente fue para dejar a la gente afuera y que no tuviera participación”, mencionó preocupado el exatleta.

Por último, piensa que el Comité Olímpico debe estar enterado de lo que ha sucedido y buscar un cambio absoluto para evitar problemas.

“Ahora con este cambio la verdad es que las cosas deberían de cambiar, tratar de solucionarlo de la mejor manera. Alinearlos hacia la Federación Internacional, pero habrá que esperar al Comité Olímpico. La misma Comisión Nacional o de la FINA, saber cómo se va a autorizar, cómo se va actuar”. Concluyó el exclavadista.

