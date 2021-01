Inter se deja empatar por Roma en la Serie A.

La Roma rescató el empate 2-2 ante el Inter de Milán, que no pudo sostener la ventaja una vez que salió Arturo Vidal y así perdieron la oportunidad de acechar al AC Milan en la jornada 17 de la Serie A.

Los muchachos de Antonio Conte dominaron la posesión del balón desde el inicio del partido, pero no pudieron tampoco aprovecharlo para hacer anotaciones.

La Loba cerró los espacios en la defensa y jugó al contragolpe del que salió la primera anotación del partido por conducto de Lorenzo Pellegrini quien sorprendió a Handanovic para mover los cartones apenas al minuto 16.

El conjunto del Inter no se sintió cómodo desde ese momento y abrieron los espacios para los que su guardameta tuvo que trabajar para evitar más anotaciones.

En el complemento se notó el cambio de propuesta futbolística tras la charla en el vestidor.Inter elevó su nivel en el campo. Y el 55 llegó Skriniar para igualar los cartones con un cabezazo en el tiro de esquina que cobró Brozovic.

Hakimi no tardó más de once minutos en meter un golazo, tal vez el mejor de la jornada rematando la pelota desde los linderos del área que terminó en la horquilla que Pau López no pudo alcanzar.

El Inter entonces se echó atrás para cuidar el marcador y la Roma entonces se rehizo. Los sorprendió porque al minuto 85 Mancini cabeceó un balón que le centró Villar del Fraile. Y mandó la pelota picada al poste derecho del portero y empató el partido. Sólo habían pasado cuatro minutos de la salida de Arturo Vidal del campo y que el Inter se había desmoronado.

Inter se deja empatar por Roma en la Serie A.

Ahora el Inter se mantiene a tres puntos del AC Milan, quienes encabezan la tabla general con 40 unidades y la Roma. Pudo mantenerse en el tercer sitio para conservar puestos de Champions League.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Más noticias AQUÍ.