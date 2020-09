Inter Miami presenta oficialmente a Gonzalo Higuaín.

Inter Miami presenta a Gonzalo Higuaín como su nuevo jugador franquicia proveniente de la Juventus donde viene de salir campeón la última temporada.

El argentino también ganó LaLiga con el Real Madrid y ahora se une a Rodolfo Pizarro en el equipo dirigido por Diego Alonso.

“Estamos muy contentos por fichar a un jugador tan exitoso, un goleador experimentado como Gonzalo, quien ha jugado en los mejores equipos (Real Madrid, Chelsea o Juventus) y mejores ligas del mundo.

Welcome to Inter Miami, Gonzalo Higuaín! pic.twitter.com/tZ8uPkbqeq

Without further ado…

Nuestro club siempre ha dicho que nuestro objetivo no es sólo traer jugadores de élite sino futbolistas que compartan nuestra ambición y aspiración para hacer historia en la MLS y todo esto lo encontramos en Gonzalo”, comentó Paul McDonough, director deportivo del Inter Miami

“Creo que va a ser una experiencia muy buena en mi vida, es lo que estaba buscando. Un nuevo campeonato, una ciudad hermosa y estoy muy contento de estar acá. Voy a tratar de transmitir toda la experiencia que adquirí en Europa para ayudar al equipo a crecer”, comentó el ex-Chelsea.

Gonzalo dijo que ya conocía la MLS por su hermano Federico, quien lleva años en el futbol estadounidense, y que platicando con su familia fue que tomó la decisión de continuar su carrera con el Inter Miami.

El argentino llega como campeón de LaLiga y de Italia, donde ganó 6 campeonatos, 3 en cada país. Además de 3 copas del calcio y 1 Copa del Rey.

Pipita in the Pink 💗🥺🖤 pic.twitter.com/AGZME0iuSj

También llegó con la Europa League bajo el brazo, competencia que ganó el año pasado cuando estuvo a préstamo con el Chelsea.

El Pipita también tiene el récord, empatado por Ciro Immobile este año, del máximo goleador histórico de la Serie A con 36 goles en la temporada 2015-16, la última que jugó con el Napoli antes de fichar para la Juventus.

Our No. 9. Our third DP.

Record-breaking goalscorer @G_Higuain joins #InterMiamiCF.https://t.co/wlDWS9T249

— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) September 18, 2020