Inter Miami oficializa el fichaje del francés Blaise Matuidi.

El mediocampista francés es el único campeón del mundo en Rusia 2018 en estar actualmente en la MLS; jugará con el mexicano Rodolfo Pizarro.

Finalmente se hizo oficial la llegada de Blaise Matuidi al Inter Miami luego de que dejara a la Juventus y que ahora será compañero de Rodolfo Pizarro y con ello se convierte en el único campeón del mundo que juega en la MLS tras conseguir el Mundial de Rusia 2018 con Francia.

Welcome to Inter Miami, @MATUIDIBlaise ! pic.twitter.com/clBmlWUna1

El club anunció en redes sociales la llegada del internacional francés, quien fue fichado usando el Targeted Allocation Money, que son fondos que usa la Major League Soccer para proveer a los equipos y que estos puedan fichar o mantener jugadores dentro del salary cap (top salarial).

Con esto el equipo que dirige Diego Alonso ocupará una de las plazas internacionales que les quedaban en la plantilla y llega como jugador libre tras terminar contrato con la Juve.

Matuidi Charo in the RosaNegra 🔥

Está a la espera de recibir el certificado internacional de transferencia para poder debutar con el equipo el próximo 22 de agosto, cuando enfrenten al Orlando City.

Empezando en Troyes, luego haciendo una parada en Saint-Étienne antes de disfrutar de etapas colmadas de títulos al jugar en Paris y Turín.

La nueva contratación de nuestro Club, Blaise Matuidi, ha disfrutado de una carrera en los niveles más altos del fútbol europeo.

Ahora, en un nuevo capítulo en su carrera como futbolista, el centrocampista internacional francés buscará seguir sumando éxitos a su palmarés defendiendo los colores de Inter Miami en el Sur de la Florida.

El campeón del mundo aporta una amplia variedad de cualidades, incluyendo experiencia, liderazgo y una ética de trabajo impecable a nuestro mediocampo.

“Estoy muy emocionado y honrado de unirme a Inter Miami”, dijo Matuidi, quién vestirá el número 8 para Inter Miami.

El oriundo de Toulouse, Francia, ha disfrutado de una carrera formidable a nivel de clubes hasta la fecha, militando con equipos como el Paris Saint-Germain y la Juventus FC.

Mientras acumulaba numerosos títulos y reconocimientos individuales. Matuidi ha ganado cuatro títulos de Ligue 1 y tres coronas de la Serie A, entre otros títulos.

En términos individuales, fue elegido como el mejor jugador francés del año en una ocasión y fue seleccionado para el Equipo del Año de la Ligue 1 en dos ocasiones.

Matuidi también es un habitual en las alineaciones titulares de la Selección de Francia. Ha sumado 84 participaciones con el equipo. Y desempeñó un rol clave en el camino hacia la conquista del campeonato de la Copa Mundial de la FIFA 2018.

Pese a que ha tenido una carrera sumamente exitosa, el hambre del futbolista francés por lograr más triunfos se mantiene intacta y tiene como objetivo hacer historia con Inter Miami en el fútbol de Norteamérica.

“Espero que ganemos muchos trofeos juntos. Esto es un gran reto para mí“, añadió.

Ahora, mientras aguarda su debut para nuestro Club. La incorporación más reciente de Inter Miami está ansioso por integrarse a su equipo en el Sur de la Florida.

“Estoy emocionado de ver a mis nuevos compañeros y a los aficionados. Espero dar lo mejor de mi y trabajar duro”.

The French international is ready for his South Florida chapter.

— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 13, 2020