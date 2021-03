Inter de Milán supera por la mínima a Atalanta. En un partido muy cerrado y con pocas emociones, Inter de Milán logró vencer por la mínima (1-0) a Atalanta y abrió una vez más la brecha sobre su rival de ciudad Milán, en la pelea por el título de la Serie A. Un gol de Milan Skriniar (54’) en el segundo tiempo bastó para que los Nerazzurri vencieran a su poderoso rival y continúen cómodos en lo más alto de la clasificación.

¡ACÁ ESTÁ EL LÍDER! #Inter sufrió ante #Atalanta pero se quedó con un triunfazo 1️⃣-0️⃣ para seguir soñando con el Scudetto en la #SerieAxESPN 🇮🇹. Milan Skriniar 🇸🇰 el autor del gol Nerazzurro. ⚽☝️ pic.twitter.com/oWakJ9I2JH — ESPN Fútbol Club (@ESPNFutbolClub) March 8, 2021

Los visitantes pusieron en aprietos a los dirigidos por Antonio Conte, empero, no consiguieron abrir el marcador. En el primer tiempo, Duván Zapata avisó con un cabezazo que fue detenido por Samir Handanovic. Poco a poco, los locales emparejaron el partido, pero fueron frustrados al momento de generar acciones de peligro.

➤ Llevan 7 triunfos consecutivos en Serie A.

➤ Solo 1 gol recibido en sus últimos 7 juegos de Liga.

➤ Racha de 8 triunfos y 2 empates en sus 10 participaciones más recientes en la Serie A.

➤ En 2021 ya le ganaron a equipos como AC Milan, Juventus, Lazio y Atalanta.



EL INTER. pic.twitter.com/ntHYMIBnJT — Invictos (@InvictosSomos) March 8, 2021

El partido no cambió mucho en el complemento, con una ligera sensación que en cualquier momento el juego se rompería y una anotación caería. Y así fue. Tras un tiro de esquina, Milan Skriniar aprovechó una desatención de la zaga visitante y con un colocado y potente disparo mandó a guardar la esférica a las redes y marcó el tanto de la diferencia.

Chelsea derrota a Everton y sigue invicto con Thomas Tuchel

Edinson Cavani ficharía con Boca Juniors

Inter de Milán supera por la mínima a Atalanta y aumenta su ventaja en la Serie A

Los de Bérgamo no cedieron en sus intentos y estaban determinados a no salir de Milán con las manos vacías. Pero su presión y constantes llegadas no se pudieron traducir en goles. Al final, Inter aguantó la poderosa ofensiva de su contrincante y consumó su séptimo triunfo al hilo en la Serie A.

🤩 ¡El líder sigue con paso firme en la #SerieAxESPN!



😎 Inter se lleva los tres puntos ante Atalanta tras un durísimo juego en el Giuseppe Meazza



🇸🇰 Skriniar hizo el único gol del partido.



1- Inter 62 pts, 26 PJ

2- Milan 56 pts, 26 pJ

3- Juventus 52 pts, 25 PJ pic.twitter.com/jvDDD7vnsK — Fuera de Juego (@ESPN_FDJ) March 8, 2021

Los Nerazzurri llegaron a 62 puntos y recuperaron las tres unidades que había recortado Milán el domingo con su triunfo ante Hellas Verona, por lo que quedaron seis puntos por arriba de Il Diavolo. Por su parte, Atalanta desperdició la oportunidad de regresar a puestos de Champions League y se quedó en el quinto puesto con 49 unidades.